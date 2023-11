Viral robo de dulces frente a una casa en Halloween

El Halloween acaba de pasar, dejando viral un video que cada vez se extiende más en las redes sociales. Temporada de disfraces, de trucos, dulces y calabazas, es una costumbre en varios países, muy arraigada en Estados Unidos, donde se produjo el hecho que ocupa este espacio.

Esta tradición es cada 31 de octubre. Los niños y adultos van disfrazados de casa en casa, citando la frase “dulce o truco” como símbolo de esta fecha. Se dice eso, porque según la creencia de esta fiesta, los espíritus salen ese día al mundo de los vivos, y la gente colocaba comida en las puertas de sus casas para tranquilizarlos. Con el pasar del tiempo, ya no era comida, sino dulces o golosinas.

La frase “dulce o truco” alude a que los espíritus piden dulces, de lo contrario, embrujan la casa. En la actualidad, se ha convertido en toda una diversión por parte de grandes y chicos. La gente pone dulces frente a sus viviendas, y quienes pasan disfrazados, toman uno y siguen.

Halloween Foto: Unsplash (Foto: Unsplash)

Ante esto, actualmente es viral el video de una familia que llegó a una casa y se llevó todos los dulces de una olla. No dejaron a nadie, cuando la costumbre es solamente tomar un dulce para que otras personas que pasen, también puedan tomar algunos.

La casa era de Cody Tate, músico de la famosa banda country Whiskey Myers, quien publicó en su Instagram el video de la familia llevándose desesperadamente los dulces.

En la grabación se observa cuando llegan cuatro adultos (tres mujeres y un hombre) con varios niños pequeños. Rápidamente, se abalanzan hacia la olla repleta de golosinas. Una mujer agarra varios y los mete en el bolsillo de su sudadera, mientras los otros tres adultos y los infantes también arrasan con todo. Varias golosinas se cayeron del piso, pero ellos se inclinaron velozmente para recogerlos y llevarlos. Una de las mujeres reía, mientras acababa con todo. La olla quedó vacía.

Cuando se retiran, el sujeto regresó para asegurarse de que no había quedado nada. Finalmente, se fueron.

“Y es por esto que no puedes confiar en la gente. Si sabes quién es comparte. Me imaginé que pasaría, pero no a los adultos. Ahora todos los niños después de estas personas no pueden tener caramelos”, escribió Tate junto al video.

Miles de comentarios

El video de Tate es viral con más de nueve mil ‘me gusta’ y más de dos mil comentarios. Se desconoce la identidad de la familia que se llevó los dulces.

Aunque se sabe que la gente pone los dulces frente a sus casas para que los niños se los lleven, muchos catalogaron este hecho como un robo, alegando que la tradición es tomar un solo dulce y no la olla completa.

Antes de publicar el video, Tate difundió una foto de la olla y efectivamente, estaba llena de golosinas, pero los protagonistas del video, arrasaron con todo.

“Y esos niños van a crecer para ser como esos adultos, o peor. Triste”, “esas mujeres deberían estar avergonzadas. Me alegro de que las pusieras en explosión”, fueron algunos comentarios.

Al parecer, eran latinos, por lo que hay quienes dijeron: “¡En nombre de nosotros los latinos, no están con nosotros! ¡Pero en serio siento que se hayan llevado todos tus dulces! ¡Esto no nos define!”, “‘Apúrate, apúrate’, qué pinche vergüenza, soy hispano y te voy a decir: qué pinche vergüenza”, “como latino pido disculpas, no todos somos así”.

Alguien dijo: “No importa quiénes son, de dónde vinieron o cuál es su nacionalidad. Lo que importa es el horrible ejemplo que están enseñando a sus hijos de avaricia y egoísmo. Para mí es una llamada de atención para enseñar con el ejemplo. ¡La bondad, la compasión y la cortesía necesitan ser enseñadas más que nunca en el mundo de hoy! Vamos a hacerlo todos un poco mejor”.