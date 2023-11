Mensajes que puedes mandar a un hombre que te coquetea por WhatsApp y luego deja de hacerlo

Cuando un hombre recién te está conociendo, es seguro que estará enviando mensajes de texto constantes preguntando por tu día o recalcándote lo linda que eres. Sin embargo, el coqueteo a distancia funciona de formas misteriosas y justo cuando piensas que todo va fluyendo y ya es parte de su día a día mensajearse, un día el hombre en cuestión desaparece, dejándote con mil preguntas sin respuesta de qué está pasando.

Probablemente no sea tan malo como crees pero puede ser un comportamiento que revela mucho del futuro que podrían tener o no. Hay demasiadas razones por las que un hombre que estuvo coqueteando contigo constantemente por mensajes de pronto pareciera haberle puesto pausa.

Pareja Así puedes terminar una relación por mensajes de Whatsapp (Freepik)

1. Está ocupado

Seamos honestos, el mundo actual es demasiado exigente y cada vez tenemos más pendientes, estrés y cosas que resolver “para ayer”. Si de pronto el hombre en cuestión deja de mandar mensajes tan constantes, probablemente esté ocupado y nada tiene que ver contigo o que haya perdido el interés. Por supuesto, si el objetivo es tener una relación formal, debe haber un acuerdo de hacer un espacio para revisar que todo esté en orden y por supuesto, avisar que uno no podrá responder en lugar de simplemente aplicar ghosting durante días.

2. Tiene miedo al compromiso

Tal vez realmente le gustas, pero decide dejar de enviarte mensajes de todos modos porque tiene miedo. Los hombres pueden sentir algo por una mujer y no querer comprometerse. Aquí tendrías que preguntarte, ¿vale la pena seguir esperando sus mensajes?

Pareja Así puedes terminar una relación por mensajes de Whatsapp (Freepik)

3. Te está poniendo a prueba

Él está comprobando si te gusta tanto como a él le gustas, o está comprobando si sus tácticas de coqueteo están funcionado o no. Podría dejarte un tiempo en silencio y luego comenzar a enviar mensajes de texto constantes nuevamente. Si no respondes, asumirá que no estás interesada.

A la mayoría no les gusta cuando alguien a quien han estado enviando mensajes de texto de repente deja de responderles, al igual que a ti. Pero, en cierto modo, es un juego para él.

4. Siente que está haciendo todo el trabajo.

Quizás te acostumbraste tanto a sus textos que no sientes que necesitas hacer nada del trabajo . Regresa y revisa todas sus conversaciones pasadas. ¿Siempre fue él quien inició la conversación? ¿Siempre fue él haciéndote preguntas y tú apenas preguntaste nada sobre él? Es fantástico recibir atención de quien te gusta pero hay que devolverlo. Nadie quiere sentir que es el único al que le importa en una relación, por lo que esta podría ser la razón por la que decidió dejar de esforzarse.

Pareja Estas son algunas razones por las que un chico con que has estado coqueteando por mensajes, deja de escribir (Freepik)

5. Ya no está interesado

A veces uno deja de escribir porque cuanto más conocen a alguien, es más fácil que pierdan el interés. ¿Por qué? Porque cuando conoces a alguien por primera vez, es su apariencia lo que te atrae. Luego, el desarrollo de tu relación depende de si ustedes dos son compatibles entre sí.

No te tomes esto en serio. Que un hombre no esté interesado en ti no cambia el hecho de que sigues siendo una persona increíble. Hay muchos peces en el mar, por lo que eventualmente encontrarás el perfecto.

Mensajes que puedes enviar cuando dejan de escribirte

Hola extraño. Deja de ser un extraño. ¡Buenos días, tú! ¡Espero que estés teniendo un buen día! Esta soy yo invitándote a salir. ¿Quieres tomar un café el sábado?

Pareja Rompe el hielo con estas preguntas (Freepik)