Mujer se casará con su ex hermanastro y provoca la furia de su padre

Una joven contó que inició una relación amorosa con su ex hermanastro. Se reencontraron 10 años después de que sus padres terminaron y ahora están a punto de casarse. La chica está en el dilema de si está haciendo lo correcto o no, porque su padre está furioso.

La mujer compartió su historia a través de Reddit, preguntando a los usuarios si creen que ella hizo bien o mal al enamorarse de su ex hermanastro.

Comenzó contando “mi padre se casó cuatro veces en total, tres veces desde que yo nací y, como referencia, tengo 25 años, por lo que ninguno de estos matrimonios duró mucho. Cuando yo tenía trece años se casó con Emma, que es literalmente la mujer más grandiosa que he conocido. Mi infancia fue una mierda y ni siquiera puedo empezar a pagar lo que ella hizo por mí. Emma tenía un hijo de quince años, Brandon”.

Ella tenía 13 años cuando su papá comenzó la relación con Emma. Sin embargo, sólo duraron tres años juntos por las constantes peleas entre ella y su hermanastro Brandon. Admite que ellos fueron en gran parte responsables por la separación de sus padres. Sus constantes peleas como hermanastros los afectaron.

“Brandon y yo no nos llevábamos bien. Yo era una niña muy malcriada, principalmente debido al abuso que sucedía en la casa de mi madre, que él obviamente no sabía, pero simplemente nos enfrentamos horriblemente. Hicimos muchas cosas para enemistarnos unos con otros, en su mayoría bromas estúpidas, pero algunas se volvieron serias”, relató.

Admitió que “mi papá y Emma se separaron cuando yo tenía dieciséis años. Había drama fuera de Brandon y yo, pero definitivamente, agregamos estrés a la relación”.

Contacto con Emma y resentimientos

A pesar de que su papá se separó de Emma, la chica mantuvo contacto con ella. “Cuando estaba en mi segundo año de universidad fui a una comida al aire libre en la casa de Emma y vi a Brandon por primera vez en un par de años. Simplemente hicimos clic y comenzamos a salir casi de inmediato. Eso fue hace casi cinco años y nos casaremos muy pronto”.

Expresó que al principio, a Emma le costó aceptar que Brandon y ella eran novios, principalmente porque tenía resentimiento debido a que ellos fueron responsables de que terminara su relación con el padre de la joven. Por parte de su papá, ocurre lo mismo. El hombre todavía los responsabiliza de su separación de Emma, porque aún la considera el amor de su vida.

La madre de Brandon, ya “pasó la página”, pero el padre de la joven aún “está furioso, porque dice que perdió a Emma por nuestra culpa y que ella era el amor de su vida”.

La joven se siente libre de culpas porque según ella, eran unos niños. “No me siento particularmente mal porque era una niña que se portaba mal debido a circunstancias que fueron en su mayoría el resultado de sus malas decisiones. Crecí y me dejé llevar, pero no me siento mal por ser una adolescente malcriada que no podía llevarse bien con Brandon”.

Entre los comentarios, la mayoría de los usuarios de Reddit concuerdan en que sigan adelante con los planes de boda, ya que ellos no son culpables de la ruptura de sus padres. Aseveran que en ese entonces, Emma y su pareja eran lo suficientemente adultos para saber lidiar con la situación, y que sólo ellos son los responsables de su separación.