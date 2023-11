Cómo hacer un maquillaje sencillo y natural: los nueve pasos que debes seguir

El make up glamuroso es el preferido por todas para eventos especiales, pero para el trabajo u ocasiones informales en el día a día no hay nada mejor que un maquillaje de apariencia natural.

Aunque no es un estilo que incluya brillos ni lápiz labial fuerte, tampoco es tan mínimo como un make up no make up look. En cambio, incluye una base ligera, sombra en tonos neutros y labiales nude.

¿Cómo hacer un maquillaje que luzca natural en pocos pasos?

Si siempre has querido lograr un maquillaje que se vea natural, pero ofrezca cobertura, a continuación, te compartimos nueves pasos para lograr un acabado bonito y sutil, según L’Oréal Paris.

Prepara tu piel

El primer paso es preparar tu piel con el uso de una prebase de acuerdo a tu tipo de piel. De esta manera, se logra un maquillaje que dure y hasta se reduce la cantidad de productos a emplear.

Aplica una base ligera

Una de las características del maquillaje natural es que no luce pastoso y la forma ideal de conseguir esto sin dejar el rostro al desnudo es aplicando una base de cobertura ligera o suero con color.

Disimula las áreas problemáticas

Debido a que se utilizó una base suave, el siguiente paso es elegir un corrector de cobertura total y emplearlo solo en las áreas donde lo necesitas para disimular desperfectos y agregar más cobertura.

Dile sí al bronceador

Un maquillaje natural no es sinónimo de plano ni tampoco es igual a emplear pocos productos. Por eso, para esculpir ligeramente el rostro impregna un polvo bronceador sobre tus pómulos y frente.

Da toques de rubor e iluminador

El rubor es indispensable en un make up de aspecto natural debido a que el cutis sin maquillaje tiende a tener un tono rosa. Por eso, elija uno en crema para recrear esa textura húmeda de la piel.

Asimismo, puesto a que la tez al natural tiene un brillo, agregue toques de iluminador líquido en los puntos altos de los pómulos. Es importante que sea líquido porque los polvos enfatizan textura.

Pinta tus ojos en tonos suaves y no olvides el rímel

Las pestañas largas son el complemento ideal de un maquillaje natural, pero llamativo. Con el fin de lograr esto, aplique una máscara de pestañas que alargue y defina en pocas capas e ilumine tus ojos.

El resto de make up de ojos debe mantenerse tenue. Si quieres delineador, prueba uno en tono marrón para definir y lograr un smokey. Ahora, si quieres sombras, mejor usa tu bronceador.

Si no te parece, descarga sobre tus párpados el tono de tu preferencia de una paleta de sombras de ojos en tonos neutros, un elemento infaltable en el kit de cosméticos de cualquier mujer.

Perfecciona tus cejas

Las cejas en un maquillaje natural siempre están perfectamente dispuestas en su lugar. Para lograr esto, haz uso de un gel transparente para cejas con el fin de peinarlas y darles forma.

Ahora, si tienes zonas blancas en tus cejas, rellénalas con un lápiz para cejas impermeable en el color más adecuado dibujando trazos finos y ligeros en las áreas necesitadas.

Completa con un labial hidratante

Ningún maquillaje natural está completo sin color en los labios y la mejor manera de lograr esto es usando un labial transparente e hidratante o un bálsamo labial con color para un look saludable.

Remata con spray fijador

El último paso es fijar el maquillaje realizado con un spray fijador de tu preferencia. Solo debes sostenerlo a 15 o 20 cm de la cara y rocía de cuatro a seis veces para salpicar cada sección del rostro.