Cómo lograr que a tu hijo le guste estudiar: 3 maneras de motivarlo con la escuela

No importa el país o el sistema escolar, todos los padres quieren que sus hijos amen la escuela y el aprendizaje. No obstante, no es inusual que algunos niños muestren desinterés por los estudios.

A medida que los hijos crecen y tienen experiencias escolares negativas, pueden llegar a desarrollar sentimientos de desazón hacia el hecho de estudiar. Por fortuna, no es algo que no pueda cambiar.

3 formas de motivar a tu hijo a amar más la escuela y el estudio

Hay algunas formas en las que los papás pueden motivar y ayudar a sus hijos a disfrutar mucho más del proceso de aprender. A continuación, te presentamos tres, de acuerdo a expertos a Parents.

Convierta el hecho de estudiar en algo divertido

Los niños son grandes aprendedores cuando están interesados en un tema y en un ambiente seguro. Por eso, una gran forma de alentarlos a aprender es haciendo de esta actividad un gran juego.

“Es muy fácil inspirar a los niños y toman la iniciativa de quienes los rodean”, explicó Jodi Musoff, especialista en educación del Child Mind Institute de Nueva York, a la revista citada.

“Si actúas emocionado por algo, ellos se emocionarán. Añade un poco de misterio, algo de intriga y atraerás a los niños. Cambiar tu tono de voz puede marcar una gran diferencia, por ejemplo”, dijo.

Los niños también tienen dificultades para aprender y retener información cuando están aburridos debido a que la amígdala bloquea el flujo de información cuando el alumno cree algo tedioso o difícil.

En esos casos, los padres pueden dar relevancia a las tareas aportando sus experiencias. Una forma de planificarlo es preguntar a los maestros sobre las lecciones para comenzar a crear las conexiones.

Permita a su hijo personalizar su sitio de estudio

Además de fijar un horario de estudio en una rutina que limite el estrés de las tareas, una forma de impulsar a los hijos a amar el aprender es observando el entorno que prefieren para estudiar.

Algunos niños necesitan tener a sus papás cercas, mientras otros prefieren que los dejen solos. Sea cual sea su preferencia, deles libertad y permítales también personalizar su espacio de trabajo.

Cuando los menores participan en este proceso y ver sus decisiones materializadas en sus sitios de estudio, es más probable hagan su trabajo sin poner peros y por su propia motivación.

“No tiene por qué haber un montón de opciones”, aseveró la maestra Kristi Oda. “Se trata simplemente de darse cuenta de qué prefieren para su espacio de trabajo”.

Algunos niños necesitan tener a sus papás cercas, mientras otros prefieren que los dejen solos. | (Pexels)

Procure no presionarlos al momento de estudiar

La frustración tiene un impacto negativo al aprender y puede afectar a la amígdala del cerebro. Por eso, cuando los niños presentan problemas con una tarea, sus padres deben observar si está entrando en crisis.

En cuanto la frustración comience a tornarse en angustiosa y opresora, lo mejor es no empujarlos a continuar, sino darles un break por unas horas o incluso hasta el siguiente día para recuperarse.

“Es mejor preservar una buena relación padre-hijo”, explicó Musoff. “No se gana nada insistiendo cuando el niño está nervioso”. La neuróloga Judy Willis coincide.

Según la doctora, cuando presionamos a los niños en momentos que tienen dificultades se refuerzan vías negativas. Aparte, si fracasan en repetidas veces, su cerebro genera una resistencia más fuerte.