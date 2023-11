Mujer de 65 años asombra en redes por sus ejercicios y levantamiento de pesas

Stephanie es una mujer de 65 años que asombra en las redes sociales por su impresionante físico. Ya se acerca su cumpleaños 66, por lo que afirma que esto la impulsa a seguir entrenando, ya que no quiere estar en un asilo de ancianos.

A pesar de su edad, no se ve como una sexagenaria. Quien la ve, podría creer fácilmente que tiene poco menos de 50 años. Tiene contextura fuerte, más tonificada que cualquier jovencita que no haga ejercicio.

“A medida que se acerca mi cumpleaños número 66, mi elección sigue siendo sencilla. Entrenar fuerza al menos cinco veces por semana porque la ‘vida asistida’ simplemente no es mi opción”, dijo Stephanie en un video a través de su cuenta @seniorstrong en TikTok.

En la grabación se le ve haciendo flexiones, levantando pesas y sentadillas, pero no cualquier sentadillas, sino sentadillas en una sola pierna. Finaliza, con una pose sexy, vistiendo un jean ajustado y un top blanco que deja ver sus abdominales, la mujer se ve sonriente. Su imagen dista mucho de la típica abuelita, demostrando que a su edad, puede lucir sexy, jovial y fuerte.

Secreto

La mujer suele compartir videos mostrando cómo es su entrenamiento y luciendo poses con ropa sexy que hace ver sus músculos definidos, así como su larga y hermosa cabellera. Muchos le preguntan a qué edad empezó a entrenar y cuáles son sus secretos.

Respondiendo a los usuarios, precisó en otro video que empezó a entrenar a los 31 años. También detalló que come un gramo de proteína por libra de peso corporal.

Destacó que con cada año que cumple, ha ido aumentando el peso que levanta para poder desarrollar su masa muscular, esto quiere decir, que ahora que tiene más de 60 años, en vez de disminuir el peso, lo aumentó.

Indicó que la idea no sólo es incrementar la musculatura, sino que al mantenerse activa, está ayudando a su movilidad y flexibilidad, fortalece sus huesos, además se siente bien mental y emocionalmente. Todo ello, aumenta la probabilidad de que no dependa de otras personas a medida que avanza en edad.

Los comentarios que tiene en sus publicaciones son muy positivos. Le escribe gente halagándola por su físico, otros le preguntan sobre consejos para ejercicios, otros le expresan su admiración por la disciplina en su entrenamiento a pesar de su edad.

“Simplemente hermosa y su trabajo le ha costado de esfuerzo y disciplina”, “creo que voy a ser nueva seguidora, usted me anima a seguirle”, “te felicito por tu esfuerzo y dedicación, me encanta. Tengo unos kilos de más, cumplí 50 y verte me dan ganas de empezar a ejercitar”, son algunos de los comentarios que tiene Stephanie en uno de sus videos.