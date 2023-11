Mujer se niega a ver a su pareja más de una o dos veces por semana: la razón sería poderosa

Las citas son cada vez más complicadas ya que cada vez tenemos menos tiempo de conectar verdaderamente con alguien. Hoy en día cualquiera que tenga un teléfono sabe que encontrar a la persona indicada a través de aplicaciones de citas puede nunca suceder y que esas conversaciones interminables por mensajes de texto pocas veces son lo suficientemente consistentes como para construir una relación real y exclusiva.

Pero ahí es donde entran en juego las reglas de las citas, cuando tienes barreras de seguridad para ayudarte a mantenerte en tu carril y protegerte de aquellos que sólo buscan lo superficial.

Es así como la influencer Susana Mollick tiene muy claro lo que quiere cuando de encontrar pareja se trata y ciertamente ha inspirado a más de una, aferrandose a la idea de que es mejor estar soltera que conformarse con cualquiera.

Susana Mollick La influencer tiene claro que no se conformará con cualquiera (Instagram)

“Quiero salir con alguien que esté cansado, con falta de sueño y que trabaje muchas horas porque no quiero ver a un novio más de una o dos veces a la semana, máximo si lo amo”, señaló en el programa de citas Desi Me Dating.

Susana, quien tiene 28 años y es account executive en la ciudad de Nueva York, sabe que aprender la frecuencia con la que uno puede ver a su pareja es algo bastante fluido en sentido de que no es necesario que se vean todos los días ya que de todos modos, probablemente será imposible hacerlo a menos que trabajen juntos o asistan a las mismas clases.

Asimismo, la influencer reveló que es importante que la persona con la que salga tiene que estar orientada a su familia. “No me importa qué tan perfecto seas, no va a funcionar para mí. Necesito a un hombre que se lleve bien con sus padres. No creo estar pidiendo mucho porque todo por lo que pido, lo doy”, sentenció.

Si bien cada quien tiene una realidad diferente respecto a la familia en la que creció, que una persona tenga buena relación con sus padres puede ser algo positivo en la relación por muchas otras razones a corto y largo plazo.

Por un lado, las personas orientadas hacia la familia tienden a valorar el tiempo de calidad con sus seres querido, es decir que demuestra que comprende la importancia del tiempo de calidad y de tener relaciones cercanas. Es importante encontrar un equilibrio entre la vida personal y laboral, lo que a menudo brinda la oportunidad de estar más presente en la familia. Además, esto ayuda a construir una familia a futuro en donde los niños se sientan amados y protegidos.

La influencer además señaló que una de las cosas que pueden arruinar una cita o relación es la falta de aseo. “No apestes, báñate, usa desodorante. Huélete antes de salir de casa. Si puedo olverte a través de tu chamarra, es un problema”.

También señaló que es momento de dejar de fingir que no hay compromiso cuando toda relación, incluso si no es un matrimonio, implica uno. “Estoy cansada de esta generación que pretende que una relación situacional no es una relación porque lo es. Solamente porque no será tu esposa no significa que no son novio y novia y la gente tiene que admitirlo. Si pienso en mi ultima relación, no había etiqueta pero sí todo lo que implica una relación y es lo que todos hacen hoy día y es frustrante”