¿Tienes un crush, pero a él le gusta tu amiga? Esto es lo que puedes hacer al respecto

Enamorarse de alguien no solo es natural, sino también muy placentero. No obstante, toda la alegría tras un flechazo puede desvanecerse si descubres que a tu crush no le gustas tú sino tu amiga.

Te puede interesar: 5 maneras de arruinar una relación a través de WhatsApp: evita decir y hacer esto

En medio de esta difícil situación, lo más probable es que te encuentres en una encrucijada sin saber qué hacer. No sabes si decírselo o no a tu BFF por temor a que salga con él y la confusión te domina.

Afortunadamente, algunos expertos en relaciones tienen algunos consejos que podrían ayudarte a manejar este complejo panorama de la mejor manera y por el bien de tu corazón y tu amistad.

¿Qué hacer si el hombre que te tiene enamorada gusta de tu amiga?

Trina Leckie, presentadora del podcast Breakup BOOST, aseguró a Elite Daily que estar en este escenario amoroso “nunca es una situación fácil de afrontar porque puede herir los sentimientos”.

“En la vida, no le vas a gustar a todo el mundo. Si no le gustas a la persona que te gusta, simplemente no le gustas, y tendrás que aceptarlo, independientemente de por quién sienta algo”, agregó.

Leckie sugiere que, en lugar de molestarse excesivamente por este inesperado giro de eventos, “es mejor que centres tu tiempo y energía en conocer a alguien a quien le gustes igual”.

Sin embargo, como los sentimientos no se superan de la noche a la mañana, la especialista invita a recordar que el hecho de que tu crush esté enamorado de tu amiga no quiere decir nada.

“No significa necesariamente que los sentimientos de tu amiga vayan a ser recíprocos o que vaya a pasar algo entre las dos”, enfatizó en su conversación con el medio.

“Además, si tu amiga sabe que estás enamorado de esa persona, puede que ni siquiera se plantee explorar nada con esta, como una forma de anteponer tu amistad y mantenerse leal”, explicó.

Aunque nos duela, si no le gustamos a la persona que nos gusta no queda nada más que aceptarlo | (Pexels)

Por otro lado, en entrevista a Elite Daily, la psicóloga Marisa Franco aconseja tomarse un tiempo para dejarte sentir y reconocer los sentimientos que estás experimentando en medio de este episodio.

“Ya sean celos, envidia o rechazo, todo eso es normal y universal y es lo que te hace humano”, apuntó. “No intentes luchar contra tus sentimientos porque sientas que tienes que ser una buena amiga de inmediato”.

“Está bien pasar por un periodo de duelo y dedicarte tiempo a ti misma. No sientas la presión de sentirte bien automáticamente”, recalcó la también experta en relaciones amistosas.

Debido a que se trata de algo difícil de manejar, ameritará de mucha reflexión antes de proceder y de mutualidad con tu amiga para poder resolver esto de la mejor manera posible para todos.

La mutualidad radica en tener en cuenta las necesidades propias y las de otra persona al mismo tiempo para descubrir cuáles son más intensas en determinado momento.

“Tienes que poner las cartas sobre la mesa y preguntarle a tu amiga cómo se siente con respecto a la situación y luego contarle cómo te afectaría a ti”, destacó Franco.

Psicólogos aconsejan tomarse un tiempo para dejarte sentir todo lo que estás experimentado si a tu 'crush' le gusta tu amiga | (Pexels)

La doctora insta a ser muy sincero contigo al respecto y tu amiga sobre las consecuencias que puede haber en su amistad si sale o no con tu crush para que pueda tomar una decisión con conocimiento.

“Si es algo que sientes que no puedes superar y va a ser el elefante en la habitación, puedes compartirlo”, añadió. “Si es algo que puedes superar y apoyar, también puedes decírselo”.

Empero, debes evitar fingir que apoyas que se gusten cuando realmente estás dolida. “Eso es aún peor porque entonces tu amiga sigue adelante basándose en esta información falsa”, explicó.

“Y se enfrenta a todas estas consecuencias que no sabía que iba a afrontar porque tú dijiste que le apoyarías”, advirtió. Claro que todo se complica si tu amiga también tiene sentimientos por tu crush.

Ante esto, Leckie opinó: “Si a tu amigo realmente le gusta esta persona y tiene la oportunidad de ser feliz, te aplaudirían si tomaras el camino correcto y lo apoyaras”.

“Creo que es importante ponerte en el lugar de tu amigo al evaluar la situación”, mencionó. Pero es importante que seas honesto y no finjas apoyo si en realidad no sientes ganas de darlo.

Es importante que seas honesta sobre tus sentimientos con tu amiga si ella gusta de tu 'crush' y él de ella | (Pexels)

“Lo más importante para ser un buen amigo es la transparencia”, sostiene Franco. “No hay una respuesta correcta; ser un buen amigo (en esta situación) se trata de ser honesto y transparente acerca de dónde estás, comunicarlo, honrar tus sentimientos, honrar los de la otra persona y participar en la reciprocidad”.

Eso sí, lo que nunca se debe hacer es controlar a tu amiga “prohibiéndole” que salga con la persona que te gusta. “Al final del día, la gente va a tomar sus propias decisiones...”, resaltó la experta.

“Es bueno ser transparente pero también renunciar al control porque, en última instancia, no depende de ti y hay muchos sentimientos diferentes en juego”, finalizó.