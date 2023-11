Casi expulsan a nominada al Grammy de un avión por cantar ante pasajeros

A la cantante gospel Bobbi Storm, casi la expulsan de un vuelo por cantar en pleno viaje delante de todos los pasajeros.

La propia artista, del grupo Maverick City Music, publicó el hecho en su cuenta de Instagram con un video de lo ocurrido. Iba en un vuelo de Delta y empezó a cantar por la emoción al recibir la noticia de que fue nominada al Grammy.

New York Post reseñó lo sucedido, precisando que cuando comenzó a cantar, se le acercó un miembro de la tripulación pidiéndole que lo dejara de hacer, pero ella insistía que lo hacía porque “el Señor” se lo pedía.

Una azafata le pedía que se sentara y callara, pero Bobbi no cedía, sino que dijo: “Acabo de enterarme de que estoy nominada a dos premios Grammy. Mi primera vez, chicos… Canto para el Señor y mi canción está disponible en todas las plataformas y se llama ‘No podemos olvidarlo’. Quiero compartir esto con ustedes, muchachos”.

Ante la persistencia del miembro de la tripulación que pedía que se callara, ella contestó que la gente lo disfrutaba, pero este dijo: “No lo estoy disfrutando. Te estoy preguntando ¿Puedes por favor guardar silencio?”.

El trabajador le decía que él era el líder de vuelo y que ella debía acatar sus instrucciones, de lo contrario, no podía estar en el avión.

La cantante le preguntó a los pasajeros qué pensaba, pero como no obtuvo respuesta, aceptó callar a regañadientes, precisó The Post.

No obstante, dijo a quienes tenía cerca: “La cantaré en voz baja para todos ustedes en la parte de atrás, si les parece bien. La canción se llama ‘No podemos olvidarlo’”.

Comentarios

El video de Bobbi Storm en su Instagram, mostrando lo ocurrido, tenía hasta la noche de este lunes más de 22 mil reproducciones y más de seis mil comentarios.

Entre los mensajes que recibió, destacan los de muchas personas que dicen que por ser cantante y estar nominada a un Grammy, no tiene derecho a romper las reglas de un vuelo, ya que en todas partes, hay principios que se deben respetar.

“Esta es una de las cosas más egoístas que he visto nunca. ¿Crees que porque estás nominado al Grammy las reglas no se aplican a ti y el avión es tu escenario? Trabaja en ese ego hermana”, le dijo alguien.

Otra usuaria, que se identificó como cristiana y asistente de vuelo, expresó que “esto está fuera de orden. Habría estado en orden si hubieras preparado el vuelo (preguntando si estaba bien cantar o presentar o lo que sea) con anticipación... y no habría habido un problema. Dios nos dice que hagamos las cosas descender y en orden. Hay reglas en los aviones, si el flight te pide que hagas algo, realmente no es una pregunta. Nunca iría al lugar de trabajo de alguien y le faltaría el respeto. Si un pasajero viene a mi espacio de trabajo y es difícil, agresivo, o no escucha mis directivas, entonces, toma el próximo vuelo por favor, no en mi avión”.