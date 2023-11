La conjunción de la Luna y Mercurio traerá complicaciones a 5 animales del zodiaco chino

Desde la constelación de Escorpio, este martes 14 de noviembre la Luna y Mercurio protagonizaron una conjunción, que dejó a su paso complicaciones en la vida los animales del horóscopo chino: Buey, Dragón, Cabra, Perro y Cerdo.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Dile adiós a la suerte que hasta ahora te ha acompañado y te ha salvado de ser descubierta en algunas conductas nada ejemplares que has venido haciendo, pues ahora sí vas a tener que afrontar las consecuencia de cada uno de tus actos. Desde el momento que iniciaste en esto, asumiste los riesgos, así que ya no habrá marcha atrás y no podrás pedir clemencia, pues sabes que lo que haces causará daño si se sabe.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Sería bueno que tuvieras mucha cautela con esa persona que tanto te gusta y con la que te sientes “cómoda”, pues es posible que en poco tiempo muestre su verdadera personalidad, que trate de aislarte de tu familia, tus amigos, tu entorno con la excusa de que ellos no entienden la relación, que te quieren hacer daño, que él ve cosas que tú no. Recuerda que las personas que te aman siempre van a querer verte disfrutando tu libertad. Las relaciones con todos se complicarán.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Estás contando con un dinero para saldar unas deudas importantes que te están quitando el sueño. Sin embargo, la pesadilla continuará porque no te pagarán y tendrás que recurrir a medidas extremas para obligar a que lo hagan. Vas a meterte en líos porque quienes esperan por tu pago ya también están cansados de que los aplaces. Es posible que debas endeudarte con otros para salir de las otras que te atormentan.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Cuando se tiene algo bueno para decir, lo mejor es callar, pero parece que esto te cuesta asimilarlo, porque vas emitir una opinión que te pondrán en serios aprietos con personas que tienen gran influencia. Tendrán una percepción de ti nada agradable y positiva, por lo que lo más seguro es que pierdas algo muy valioso a raíz de tus palabras sin filtros. No se trata de decir una verdad, sino saberla decir, porque hay una línea delgada entre la crítica constructiva y un comentario pasivo-agresivo.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Vas a trabajar como nunca, pero tardarán mucho tiempo en reconocerte esa labor. El pago se atrasará varios meses y tendrás que sortear todas las responsabilidades que tienes, pues no solo tendrás que endeudarte, sino que todo este estrés te va a repercutir en tu salud. Así que tendrás que buscar la forma de tener calma en medio de esta tormenta para que tu bienestar físico y mental no se vea afectado.