La razón del por qué tomar un vaso de leche a la noche ayuda a dormir

No poder conciliar el sueño nocturno que nos permita descansar correctamente se convierte a la larga en un verdadero problema que puede acarrear importantes secuelas físicas y mentales, es por esto la importancia de dormir como corresponde y conocer los métodos que lo hacen posible.

La cena es una de las características que ayudan a que el ser humano pueda generar un descanso reparador manera fluida y sin interrupción, así lo sostiene una investigación llevada a cabo en España que resalta que a partir de las altas horas nocturnas es mejor evitar por ejemplo, las frituras o los alimentos estimulantes como la cafeína y los azúcares.

Vaso de leche

Sofía Ruiz del Cueto y Mar Mira, codirectoras de la Clínica Mira+Cueto de Madrid, desarrollaron un estudio para determinar cual es el alimento más recomendable de consumir antes de irse a la cama por las noches.

Dormir es importante para estar física y mentalmente bien

En este caso, los lácteos fueron los ganadores en el análisis entre varios alimentos, ya que con tan sólo un vaso de leche caliente se obtiene triptófano, un precursor de serotonina que a su vez es antecesor de la melatonina, un gran estimulante del sueño.

Además de un vaso de leche, las conclusiones recomiendan otros tipos de alimentos a base de lácteos y en adulto, que sea preferiblemente la leche sin lactosa ya que esta se digiere mejor y antes de dormir ayudará a sentir sensaciones de menos pesadez.

Las doctoras españolas resalta que esta recomendación no es válida para todas las personas debido que no todos asimilan igual de bien los lácteos, por eso, según sea caso, conviene incluirlos o no. Si se está en una dieta especializada para adelgazar es mejor retirar los lácteos por la noche, sobre todo los quesos grasos o semicurados y a medida de que se vaya perdiendo peso, se podrá volver a incluir esporádicamente.