Los cambios que debes realizar en tu vida para alcanzar el éxito, según la Universidad de Harvard

Aunque el éxito puede ser algo muy subjetivo, la realidad es que todos usualmente se encuentran en persecución de este. Dependiendo de cada persona, lo que pueda considerarse éxito va a cambiar pero existen algunas líneas generales que, según un explicó experto en psicología de la Universidad de Harvard, podremos establecer a la hora de buscar ser exitosos.

Adam Grant, psicólogo graduado en la Universidad de Harvard ha explicado los pequeños cambios que se deben aplicar en la vida para lograr cumplir los objetivos que nos tracemos, independientemente de las metas de cada uno. A continuación, te contamos los detalles de cuáles son esos comportamientos que debemos desarrollar sin excusa alguna.

5 cambios que debes hacer para ser una persona exitosa

Aceptar errores

El experto en psicología asegura que cometer errores ayuda a aprender cosas nuevas de ellos y a no volver a repetirlos. En consecuencia, los errores que podemos cometer en la vida no se deben ver como algo catastrófico, ya que estos forman parte del proceso y el camino hacia el éxito.

Salir de la zona de confort

Usualmente, cuando estemos en un lugar por mucho tiempo, con poco progreso y cómodo, se puede sentir como que nuestra vida comienza a estancarse. Según el profesional de la Universidad de Harvard, esto es la zona de confort, de la cual se debe salir si se quiere ser una persona exitosa.

Buscar la excelencia

El experto en psicología asegura que aunque nadie es perfecto, lo que significa que no es una meta alcanzable, no significa que no se pueda apuntar a la excelencia. Este pensamiento se debe aplicar en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

Pedir consejos

Dialogar y expresar nuestros sentimientos y deseos siempre nos servirá para conocer el punto de vista de otras personas. De acuerdo a Grant, esto permite que podamos ver la vida desde otra perspectiva distinta a la nuestra.

Retroceder para avanzar

Para el especialista de la Universidad de Harvard, si estas persiguiendo una meta y ves que no puedes avanzar, puede ser el momento de dar la vuelta y encontrar un nuevo camino. Si bien nos quitará tiempo, será la clave para alcanzar el éxito.