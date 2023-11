Trucos caseros para las bolsas bajo los ojos: elimínalas en pocos minutos

Las bolsas bajo los ojos son más comunes de lo que se puede llegar a creer y pueden deberse a varios motivos, como alergias, demasiada exposición al sol, eczemas, fatiga crónica, entre otras.

Como no generan ningún tipo de dolor e inconvenientes, más allá de no ser estéticas, no suelen ser un asunto médico urgente a tratar, pero se suelen vender cremas que las reducen y eliminan.

No obstante, también puedes eliminar las bolsas bajo los ojos aplicando varios trucos caseros.

Aplicar compresas frías bajo los ojos

El frío puede ser tu mejor aliado para eliminar las bolsas bajo los ojos, solo necesitas colocar algo frío sobre ellas durante 15 o 30 minutos. Puedes usar un par de cucharas congeladas, rodajas de pepino fríos, paño mojado con agua fría o bolsas de té.

De hecho, las bolsas de té son excelentes para tratar las bolsas bajo los ojos gracias a sus poderosos antioxidantes y propiedades antiinflamatorias. Luego de prepararte un té, espera a que se enfríen para que metas las bolsitas a la nevera y puedas colocártelas como compresas frías.

Tomar algún antihistamínico

Como las bolsas bajo los ojos también pueden ser causadas por las alergias, tomate un antihistamínico de tu preferencia, algunos de los más populares son el Benadryl, el Zyrtec y el Claritin.

Sabrás que las bolsas bajo los ojos son causadas por las alergias si presentas también otros síntomas, como lagrimeo o picazón en los ojos.

Mantener la cabeza elevada al dormir

Puedes usar varias almohadas para mantener la cabeza elevada al dormir, lo que previene la acumulación de líquido en los párpados inferiores, que es lo que provoca la hinchazón.

No obstante, si esto te genera dolor de cuello o incomodidad, puedes elevar la parte superior de la cama, poniendo algo debajo del colchón, así tu tronco se mantendrá elevado.