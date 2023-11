‘Spider webbing’, la nueva estrategia de manipulación en pareja a evitar: ¿cómo se detecta?

Las relaciones sentimentales parecen cada vez más difíciles porque hay muchas tácticas a las que debemos estar atentos si no queremos terminar atrapados en una red de manipulación asfixiante.

Justo como la que entretejen algunas personas con el spider webbing , un término surgido hace pocos meses para definir la aglomeración de comportamientos tóxicos en una pareja amorosa.

Tal acumulación de actitudes nocivas se entrelaza intrincadamente y de manera progresiva justo como una telaraña hasta el punto de que la víctima queda envuelta e incapaz de ver a través de ella.

“ Spider webbing es un término utilizado para describir una red compleja de comportamientos manipuladores tejidos a lo largo del tiempo, que pueden enredar a las personas en una relación tumultuosa y enfermiza, dejándolas a menudo sintiéndose atrapadas y angustiadas emocionalmente”, aclaró la experta en citas Emma Hathorn a The Independent.

¿Qué comportamientos se presentan en el spider webbing?

Los comportamientos que puede implicar un spider webbing puede ser cualquier cosa, tales como ghosting, love bombing, breadcrumbing y therapy baiting, hasta gaslighting , prácticas que han sido muy discutidas los últimos años.

Sin embargo, mientras estas han sido enfocadas de manera aislada, este nuevo término describe específicamente lo que sucede en una relación donde todas estas se presentan a la vez.

“Es importante abordar esta tendencia porque no solo pone en peligro el bienestar emocional de los involucrados, sino que también erosiona la confianza y la autenticidad en el mundo de las citas”, explicó Hathorn en su conversación al periódico antes citado.

“Los comportamientos tóxicos en las citas, como el spider webbing, pueden causar daños emocionales duraderos, erosionar la autoestima y crear una atmósfera de desconfianza y escepticismo en las relaciones futuras”, advirtió.

“Al reconocer y abordar esta tendencia, podemos trabajar para restablecer las citas como una actividad placentera, respetuosa y honesta, donde las personas puedan conectarse genuinamente y construir relaciones significativas libres de manipulación y toxicidad (...)”, agregó.

¿Por qué alguien elige manipular con spider webbing?

Ya que entendemos qué es el spider webbing, es momento de intentar comprender por qué una persona elige manipular a otra que le ha entregado su corazón en una relación.

La doctora Sarah Bishop, psicóloga clínica de Reino Unido, dijo a The Huffington Post: “Las razones por las que alguien decide hacer esto suelen estar muy arraigadas e incluyen la inseguridad, el miedo al rechazo o al abandono, el narcisismo o un sentido de derecho, traumas o experiencias pasadas y una falta de empatía o inteligencia emocional”.

Por su parte, la psicoterapeuta Tasha Bailey manifestó al medio: “Es probable que tengan un reto personal con ser vulnerables en sus relaciones. Algunas personas prefieren sentirse más poderosas, aunque eso signifique ser manipuladoras en sus acciones”.

No obstante, ser capaces de avistar a una persona manipuladora no es sencillo. “Identificar a las personas manipuladoras puede ser todo un reto, ya que suelen tener la habilidad de ocultar sus verdaderas intenciones y tendencias en las primeras fases de una relación”, sostuvo Bishop.

¿Cómo saber si soy víctima de spider webbing?

Ahora, si se pregunta cómo saber si uno es víctima de spider webbing, la experta consultada por The Independent aseguró que existen al menos tres señales de advertencia claras.

L a primera es tener una relación que se siente como vivir en una montaña rusa de emociones .

“Si estás experimentando altibajos intensos que te hacen sentir inseguro, podría ser una señal de que estás sujeto a algunas tácticas de spider webbing”, afirmó Hathorn.

“Es fundamental realizar un seguimiento de su bienestar emocional y tomar en serio estas fluctuaciones. Las relaciones sanas deben brindar estabilidad y apoyo, no una agitación emocional constante”, insistió.

Otro signo de que podrías estar en un spider webbing es que tu pareja te critique constantemente o te exija saber los motivos por las que haces cosas que él también practica .

La tercera señal es un instinto angustiado. Por lo general, cuando algo no se siente bien en una relación o en cualquier otro contexto es porque no lo es y debemos escuchar a nuestra voz interior.

“ Si algo no te parece bien, si tienes un sentimiento persistente de inquietud o si te encuentras cuestionando tu propio juicio, confía en tus instintos ”, aconsejó.

“Nuestra intuición a menudo sirve como un poderoso sistema de alerta. Si tu voz interior hace sonar la alarma, es esencial que tomes estos sentimientos en serio: recuerda cuáles son tus estándares, elévalos y luego elévalos nuevamente”, concluyó.

Por otro lado, la doctora Bishop compartió a The Huffington Post que una red flag en una persona a tener en cuenta para evitar caer en estas situaciones puede ser el hecho de que ignore los límites personales.

“Suele caracterizarse por un deseo de establecer una cercanía excesiva con demasiada rapidez, por ser demasiado familiar o por esperar demasiado y demasiado pronto”, destacó.

En tanto, Baily aconseja estar atentos a cómo te demuestra amor. “Sea cual sea el afecto que demuestren, a menudo se utilizará como recompensa para controlar o influir en tu comportamiento”, señaló.

“Por ejemplo, pueden achacar su mal comportamiento a lo mucho que te quieren y se preocupan por ti, en lugar de reflejar que pueden elegir expresar su afecto de una forma más sana y equilibrada”, aseveró.

También resaltó que tales rasgos pueden ser muy difíciles de reconocer. “Puede ser realmente complicado buscar señales de advertencia, ya que muchos de estos comportamientos son muy sutiles y a menudo están recubiertos de encanto al principio”, expuso.

“Es probable que una pareja manipuladora también tenga muchas dificultades para asumir su responsabilidad, de ahí que recurra a técnicas de gaslighting o a proyectar la culpa en otra persona que no sea ella misma”, declaró.

Por último, Bishop recomendó: “Es importante señalar que estos signos por sí solos no indican necesariamente que una persona sea ‘tóxica’. Es igualmente crucial examinar las propias señales de alarma y no centrarse únicamente en el otro individuo”.

“Pocas personas son tan manipuladoras”

No obstante, el coach de citas James Preece enfatizó que no se debe vincular todo lo malo en una relación con un término en tendencia porque puede que no todo el tiempo sea algo importante.

“Si bien esta tendencia ciertamente existe, es fundamental tener en cuenta que no es muy común y pocas personas son tan manipuladoras o desagradables ”, explicó a The Independent.

“En las ocasiones en las que he visto esta actividad de spider webbing, suele ser parte de un problema mucho mayor”, recalcó. “Si te preocupa que algo no esté bien, habla con un amigo y pídele su opinión. A menudo podrán detectar las señales que usted puede estar pasando por alto y pronto podrán ayudarle a quitar las telarañas”.