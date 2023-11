¿Cómo evitar que mi novio sea infiel? 3 consejos que pocos dicen pero son muy efectivos

Ser traicionado es una de las peores decepciones amorosas, así que muchas se preguntan cómo evitar que mi novio sea infiel.

Es importante recordar que esto es una decisión meramente personal, así que aunque seas la novia ‘perfecta’ y cumplas con todas las casillas de lo que alguien pueda querer para su vida, por situaciones internas puede recurrir a estas malas decisiones.

La infidelidad no está anclado a nuestro valor personal y son responsabilidad de la otra persona, así que no lo intentes controlar o vigilar, amar en libertad siempre será la mejor manera de saber si ese ser amado realmente te respeta.

¿Cómo evitar que mi novio sea infiel?

Aleja la tentación

Mucho se castiga que alguien más que nuestra pareja nos pueda resultar interesante o atractivo, pero la realidad es que esto pasa con frecuencia. En vez de sentirte mal, evita acercarte a la persona que te atrae y evita los coqueteos con ella. Es lo mejor que puedes hacer si valoras la relación de pareja que tienes, pues evitarás que progrese a algo más y sea demasiado tarde.

La fidelidad no debería rogarse (Pexels)

Cuidarse física y mentalmente

Aunque pasen los años, jamás debemos dejar de cultivarnos y priorizarnos pues si estamos bien, podremos darle lo mejor a nuestra pareja también. Hay que cuidarse para que el otro les siga encontrando atractivo, pero también cultivarse intelectualmente y adquiriendo un mayor nivel cultural.

Tener aficiones, cumplir sueños, realizar proyectos, ser curiosos ante la vida y buscar la autorrealización. ¡Es muy fácil estar con una persona llena de amor propio!

¿Cómo evitar que mi novio sea infiel? Si esto no funciona, déjalo ir y priorízate (Antoni Shkraba/Pexels)

Hazle saber las consecuencias de ser infiel

Deja esto muy claro para que lo tenga siempre presente. No está de más que le recordaras que no tolerarías unos cuernos. Tu pareja recordará esto antes de ser infiel. No puedes impedirle que lo haga, pero tienes la libertad de abandonar la relación si se pasa de la raya.