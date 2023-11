El viral aburrimiento de una argentina al salir con un italiano

En el universo de las citas, algunas experiencias destacan por su singularidad, ya sea en términos positivos o, como es el caso que comparte Peli Beltramino en su cuenta de TikTok (@palimkp), en una historia que ella cataloga como la peor cita de su vida, protagonizada con un turista italiano.

La escena se desarrolló en las calles de Buenos Aires, y la duración de este encuentro incómodo apenas alcanzó una hora y veinte minutos. El chico italiano, desde el principio, dio señales de que esta no sería una velada convencional: llegó tarde, concretamente 30 minutos después de la hora acordada, sin siquiera enviar un aviso cuando estaba en camino.

“Acabo de volver de la cita más corta y aburrida de mi vida”, comenzó la joven, relatando su historia.

Silencios incómodos

Pali, con su estilo desenfadado, narra que la cita transcurrió en una suerte de desconexión. Habían muchos silencios. El italiano parecía tener dificultades para interactuar y, en lugar de profundizar en la charla o descubrir más sobre su acompañante argentina, se limitaba a hablar de sí mismo, de sus habilidades y pasatiempos.

“La verdad es que no fluía, dimos un par de vueltas caminando, después nos sentamos en un banquito, tomamos café y charlamos, pero era incómodo y había muchos silencios”, contó.

La influencer dejó claro que, al percibir que la cita no cumplía con sus expectativas, optó por despedirse y regresar a casa. En retrospectiva, admitió que debería haber confiado en su intuición, ya que presentía que el encuentro con ese joven italiano no sería tan fascinante. Aunque califica la experiencia como la peor cita, añade un toque de humor al considerarla, de alguna manera, como una anécdota graciosa.

Por supuesto, los comentarios y reacciones no se hicieron esperar, y algunas de las opiniones, principalmente de usuarias, afirman que la intuición siempre es importante.

“Creo que ambos no sintieron conexión. Son de esas citas que uno de los dos espera que el otro la termine y ya. Suele pasar”, “a mí me hicieron esperar media hora la primera cita, lo vi desde el frente de la calle para asegurarme de que llegó y me fui; no le respondí llamadas”, “es verdad. La intuición no suele fallar”, fueron algunos comentarios.

Además, algunos comentarios en tono de broma, sugirieron que el italiano opinó que tuvo la mejor cita de su vida y que quizás quiera volver a ver a Pali.