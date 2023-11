Alimentos que no debes darle a tu mascota en estas festividades

El Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico (CMVPR) alertó este domingo a los dueños de mascotas sobre los riesgos alimentarios y las emergencias médicas que pueden surgir durante las festividades navideñas.

Según los expertos, durante la temporada navideña aumenta el número de casos médicos por problemas de indigestión o accidentes con los animales de compañía.

La entidad explicó que durante estos días es frecuente que las mascotas se sientan atraídas por los olores debido a la variedad de comida, sin embargo, los propietarios deben ser cautelosos y no darles ningún alimento que no toleren o que no sea recomendado para su dieta.

Una de las primeras recomendaciones es evitar darles los restos de cualquier comida que haya sobrado.

Entre los alimentos y bebidas que podrían ocasionarle daños, molestias y, hasta la muerte, a una mascota se encuentran:

Mariscos: puede provocar vómitos, diarreas o estreñimiento debido a la quitina, un elemento natural que se encuentra en este tipo de alimento. Las mascotas no pueden digerir bien esta sustancia , y en algunas razas, puede aumentar los niveles de ácido.

puede provocar vómitos, diarreas o estreñimiento debido a la quitina, un elemento natural que se encuentra en este tipo de alimento. , y en algunas razas, puede aumentar los niveles de ácido. Bebidas alcohólicas: en dosis mínimas, puede causar daños en el hígado y el cerebro. Otros tipos de bebida como el café, el té y lácteos pueden provocar en las mascotas temblores, aceleración del ritmo cardíaco o respiración acelerada. En los casos más extremos y de consumo excesivo, podría llegar a producirles la muerte.

en dosis mínimas, puede causar daños en el hígado y el cerebro. Otros tipos de bebida como el café, el té y lácteos pueden provocar en las mascotas temblores, aceleración del ritmo cardíaco o respiración acelerada. En los casos más extremos y de consumo excesivo, Ajo y cebolla : la ingestión de alguno de estos puede causar graves daños en la mascota, incluso hasta la muerte. La cebolla contiene tiosulfato , una sustancia que en los animales destruye los glóbulos rojos y que puede llegar a producir anemia y problemas respiratorios. Por su parte el ajo, actúa como un compuesto tóxico ya que los perros no lo pueden metabolizar correctamente.

: la ingestión de alguno de estos puede causar graves daños en la mascota, incluso hasta la muerte. La cebolla contiene , una sustancia que en los animales destruye los glóbulos rojos y que puede llegar a producir anemia y problemas respiratorios. Por su parte el ajo, Algunas frutas y dulces: las uvas, las pasas y el chocolate pueden resultar tóxicos y causar daños en sus riñones.

De la misma forma, el ente especificó que se debe mantener precaución con las plantas que se utilizan para decorar los hogares, como las pascuas, el árbol de navidad y sus múltiples adornos.

“Debemos estar atentos aquellas mascotas que les gusta morder. En el caso de las pascuas, éstas pueden irritar la cavidad bucal y el esófago de los perros. Su ingestión puede causar vómitos, diarrea y náuseas”, detalló el CMVPR.

En caso de una emergencia con su mascota, debe comunicarse inmediatamente con su médico veterinario licenciado y colegiado.

Para más información, puede llamar al CMVPR al (787)-520-0237 o acceder www.facebook.com/CMVPR.