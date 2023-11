¿Cómo hacer que mi hijo acepte mi nueva pareja? 6 consejos que pueden ayudarte

Un divorcio o separación con hijos de por medio no solo divide a una familia, también suele ser un proceso sumamente agotador y con secuelas a lo largo plazo para todos los integrantes del núcleo.

Te puede interesar: 5 películas de Netflix para hacer las paces con el divorcio y dejar de sentir que fracasaste

Durante o después de la ruptura de una pareja, los padres pueden comenzar nuevas relaciones románticas que, aunque no quieran, afectan profundamente la salud física y mental de sus retoños.

De hecho, es bastante común que los pequeños reaccionen con un cambio radical en su comportamiento o rechazando abiertamente al nuevo amor de su mamá o su papá.

Consejos para ayudar a los hijos a aceptar una nueva relación

Ante esta compleja situación, los padres primeramente deben recordar que ellos son los únicos responsables de brindar la debida atención y apoyo al menor durante y después del divorcio.

Luego pueden tomar algunas medidas. Si estás en ese paso, recopilamos 6 consejos para presentar a tu nueva pareja a tus hijos y ayudarlos a aceptarla, según Farzad & Ochoa Family Law Attorneys.

Revele la noticia sobre su nuevo romance con prudencia

La manera en la que los padres dan la noticia de una nueva relación a sus hijos es sumamente importante para que el proceso de aceptación de la pareja comience con el pie derecho.

La información debe revelarse con consideración y tacto. Para lograr esto, en primer lugar, los padres deben ser amables y priorizar su vínculo con sus herederos ante cualquier circunstancia.

Las recomendaciones son pedir al nuevo amor que tenga paciencia con el menor, permitirle a su vástago conocerla a solas en un lugar neutral y público y establecer límites entre ambos.

También ser tranquilizadores de sus niños. ¿Cómo hacerlo? Pues, explicándoles con claridad que el divorcio con su papá es definitivo, pero ambos lo aman y seguirá siendo su prioridad número uno.

Por supuesto, tales explicaciones no dan calma al pequeño si su padre no practica lo que predica. Por eso, se deben evitar los comentarios negativos sobre el ex delante de los frutos de su amor.

Así como también evadir forzarlos a tomar partido en sus problemas. Se ha demostrado que los niños se recuperan mejor de un divorcio cuando sus padres cooperan y mantienen la cordialidad.

Escoja el momento correcto para presentar tu nueva pareja a tu hijo

Tan importante como la forma es el momento en el que se da la noticia. No se puede informar a un pequeño sobre una nueva relación durante una conversación informal porque no es un tema cualquiera.

Un padre que ama a sus hijos debe planificar el cuándo, dónde y cómo revelar la información. La preparación es crucial para minimizar los efectos perjudiciales y evadir posibles errores.

En esta situación, un papá puede ayudarse de un terapeuta familiar autorizado para saber cuál es el mejor momento para contarles que tiene otro idilio y cómo debe prepararse para ese día.

No obstante, las recomendaciones generales son esperar que los niños se hayan adaptado a su nueva vida; asegurarse de que la relación es sólida y duradera y minimizar el dolor de los vástagos.

El último punto se refiere al cuidado que un papá debe tener al darse una nueva oportunidad en el amor. El hecho de que tenga un nuevo amado podría provocar sufrimiento en el menor.

Así como podría provocarlo si el niño se encariña y terminan abruptamente. Además, la tensión que podría darse entre un niño y la pareja de sus padres podría llevar a la ruptura.

Por todo eso, los progenitores deben tomar el tiempo para detectar si la relación va a durar antes de presentársela a su retoño y si su otra mitad será una influencia positiva para su retoño.

No creas que amarán o confiarán en tu pareja de inmediato

No esperes que tu hijo y tu nueva pareja se lleven de maravilla desde el primer día. La confianza toma tiempo construirla, al igual que adaptarse a las personalidades y apaciguar el desbarajuste.

La mayoría de los menores no aceptarán con alegría el nuevo compañero de vida de sus padres. De acuerdo a investigaciones, la mayor parte necesita alrededor de dos años para afrontar el divorcio.

Y es que los cambios tras una separación son estresantes y a veces rebasan la capacidad del niño para enfrentarlos. Por todo eso, es posible que se les dificulte conectarse con nuevas personas.

Los padres pueden ayudar a sus hijos a aceptar los cambios con algunas acciones | (Kindel Media/Pexels)

No aceleres el proceso de aceptación de tu relación

Los papás tampoco deben apresurar a su hijo a aceptar a su nueva pareja con decisiones apresuradas, como que su amado se quede a dormir o demostrarle afecto dentro del hogar.

Tales conductas parecen inofensivas, pero pueden generar que los menores tengan ansiedad, confusión y resentimiento. Lo que los padres sí pueden hacer es facilitar las interacciones entre ambos.

¿Cómo? Con diminutos cambios que vaya introduciendo lentamente en la rutina. Aparte, hay que recordar que un buen porcentaje de niños no tiene contacto con el padre que no vive con ellos tras el divorcio.

Tal desbalance podría llevarlo a considerar a la nueva pareja de mamá o papá como un enemigo. Además, las rivalidades asumidas pueden estorbar el proceso de duelo del niño por la vida que tuvo.

Cuestiona a tus hijos sobre lo que piensan de la situación

Los pequeños tienen una compresión delimitada de muchos temas, como el amor. Por ende, muchos pueden llegar a responsabilizarse por el divorcio mientras se adaptan a la nueva dinámica.

Una forma en la que un padre puede abordar estos sentimientos es preguntándole a su retoño si hay algo que lo consterna. Igualmente puede consultarle sobre lo que piensa de su nueva relación.

Al final, se trata de un gesto que ayuda a todos estar mejor; en especial, si la opinión del niño es tomada en cuenta por sus papás para el futuro y la atención recibida mejora su autoestima.

Recuerda que tu prioridad es proteger a tu hijo

Aunque los niños no son responsables ni del matrimonio, el divorcio ni la nueva relación de sus padres, sí sufren las estresantes consecuencias de las decisiones que sus progenitores toman.

Una separación fragmenta su identidad y acaba con su mundo conocido. Por eso, aunque los padres tienen derecho a buscar un nuevo romance, sobre todo deben continuar protegiendo a su hijo.

A la par, ser comprensivos, compasivos y asegurarse de que su pequeño se sienta seguro, amado y priorizado independiente del estatus sentimental que mantenga a lo largo de sus vidas.