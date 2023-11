¿Cómo rechazar a alguien si no estás interesada? 4 consejos para hacerlo de manera gentil

Rechazar las intenciones románticas de un pretendiente parece fácil, pero no lo es cuando nos preocupan los sentimientos de la otra persona y queremos hacer lo posible por no herirlos.

No obstante, aunque no sea sencillo decirle no a alguien que está genuinamente interesado en ti, lo mejor siempre será ser honesta sobre nuestros sentimientos para prevenir un problema mayor.

Las mentiras elaboradas y explicaciones que estimulen el ego para aliviar el golpe no ayudan en nada. Al contrario, hacen más confuso todo, lo cual no es justo para ninguno de los involucrados.

La sinceridad tampoco es sinónimo de ser hiriente o cruel. Al final, debemos tratar siempre a los demás como nos gustarían que nos traten en estos escenarios desagradables para todas las partes.

Sin embargo, si te cuesta encontrar algún punto medio, puedes seguir algunos consejos para declinar a alguien en el terreno del amor de manera cortés, pero también clara por el bien de los dos.

Consejos para rechazar a un hombre amablemente

A continuación, recopilamos cuatro de estas recomendaciones para que las pongas en práctica la próxima vez que necesites rechazar a un hombre y quieras hacerlo con la amabilidad por delante.

Sé simple y firme en tus palabras

El primer consejo a seguir para rechazar a alguien con cortesía es ser firme. La honestidad es lo único que impedirá que ambos se enreden en algo que sabes que no va a funcionar.

“Odiamos herir los sentimientos de las personas, por eso muchas veces tratamos de evitarlo o ser vagos”, aseguró la casamentera Susan Trombetti a Elite Daily.

“Simplemente no es el camino a seguir. Tienes que cerrar esa puerta para no enredarlos. Por ejemplo, si dices ‘Tengo otros planes’, es posible que te vuelvan a preguntar”, explicó.

“Si bien parece atento, solo retrasa lo inevitable y los hace sentir como tontos, lo que causará más sentimientos heridos”, apuntó la experta.

También es importante mantener nuestras palabras simples. En especial, si apenas están empezando a salir, pero ya sabes que no tienen futuro. Solo ve a grano siendo breve, clara y amable.

De esta manera, demuestras que las cosas simplemente no estaban dispuestas para los dos. “Las dos claves son el tacto y la honestidad a la hora de rechazar a alguien”, dijo al medio Erika Ettin.

“Si bien alguien puede sentirse decepcionado porque no quieres volver a salir, en realidad no puede enojarse contigo por sentir o no sentir lo que tú sientes”, concluyó la coach de citas.

La honestidad y el tacto son claves al momento de rechazar a un chico | (Pexels)

Procura ser lo más clara y directa posible

Además de ser simple y firme, es también importante ser muy clara y directa diciéndole que simplemente no estás interesada. No necesitas profundizar más al respecto si no lo deseas.

“Si quieres decirle a alguien con quien has estado saliendo casualmente que quieres terminar la relación, no tengas miedo de ser directo”, agregó la experta en relaciones Kiki O’Keeffe al sitio.

“Lo que está en juego es un poco menor, por lo que hay menos presión en ambas partes para navegar por emociones difíciles. Sea decidido pero amable, y eso contribuirá en gran medida a garantizar que cada parte se sienta respetada”, sostuvo.

Evita engañar al chico interesado en ti de cualquier forma; asimismo, si crees que podrían ser amigos más adelante, la recomendación es no comentárselo por los momentos.

“Cierra el círculo y deséales lo mejor”, apuntó Grace Lee, cofundadora de A Good First Date. “Seguir siendo amigos puede ser una opción más adelante, mucho más allá. Dales tiempo y espacio para sanar y seguir adelante”.

Al fin y al cabo, el rechazo siempre es un poco difícil de aceptar, por lo que lo mejor que se puede hacer es darles claridad para que no se estanquen pensando al respecto por mucho tiempo.

No lo hagas un tema personal

Al rechazar a alguien, si quieres hacerlo de manera amable, debes eludir citar rasgos personales como el motivo o echarles la culpa. ¿La razón? Puede sentirse como un ataque personal.

Aunque no les debes una explicación, la mejor opción es sugerir que son incompatibles. Si pide más detalles, puedes darle contexto siempre y cuando no destroces sus sentimientos.

Si sigue presionando y no quieres decir la verdadera razón, puedes optar por decir que simplemente no sentiste conexión y eso no cambiará. Si todavía insiste, ya está siendo un patán.

Por otro lado, debes tener en cuenta el rechazo duele así lo endulces al máximo. No importa cuánto adornes tu discurso, él se sentirá igualmente mal. De hecho, mientras más lo suavices, más dolerá.

Así que es mejor dejar de lado estas prácticas y ser lo más clara posible para hacer que el porrazo al ego sea menos punzante y no haya confusiones. El resto depende de él y nadie más.

“Es natural querer suavizar el golpe con alguien que te importa”, dijo Elle Huerta al medio. “Pero ser directo causará mucha menos angustia. Trate de tener en cuenta los sentimientos a largo plazo de la otra persona, no sólo el dolor a corto plazo que experimentará”.

La honestidad y claridad son claves al momento de rechazar a un chico | (Pexels)

Dile que no sientes la “chispa”

Una manera de rechazar a un pretendiente atentamente, pero que entienda el mensaje y todos queden bien es decirle “pareces increíble, pero lo siento, no sentí una conexión (chispa o química)”.

Si no te gusta esta frase, puedes optar por halagar primero a tu enamorado remarcándole algo que te gusta sobre él antes de decirle que no lo ves como posible pareja para suavizar las cosas.

“Primero, dígale a la persona lo que le gusta de ella”, recomendó el terapeuta de parejas Gary Brown a Elite Daily. “Luego, hágale saber, sin juzgarla, por qué necesita terminar la relación”.

Sin duda, es una manera de ser respetuoso al ponerle punto final a las intenciones románticas de alguien. El doctor Brown además aconsejó nunca dar razones falsas o vagas porque solo confunden.

Eso sí, alienta evadir a toda costa el ghosting. “Hacer ghosting a alguien es especialmente doloroso porque es posible que la persona rechazada simplemente nunca sepa por qué la abandonaste”, explicó. “Esto les deja no sólo sin saber por qué, sino potencialmente malinterpretando las razones”.