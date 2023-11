Meditación en casa: rutinas rápidas para rebajar el estrés y aumentar la felicidad y paz mental

A muchas personas les cuesta incorporar la meditación a su rutina diaria, no obstante, hay algunos trucos que pueden servirte para meditar todos los días y así aprovechar los beneficios que tiene esta práctica ancestral.

El maestro en meditación, Jack Kornfield, que tiene 40 años de experiencia, nos revela en su libro cuatro claves que facilitan meditar en casa diariamente y de manera sencilla.

Para ello, solo tendrás que dedicar 10 minutos de tu tiempo a meditar cada día en tu hogar, así podrás ir creando una rutina a la que después le podrás dedicar más tiempo.

Elige un lugar y momento para meditar

Todos los días selecciona un lugar de tu hogar que tengas disponible para meditar, así como también elegir el momento adecuado para ello. Recuerda que al principio solo tendrás que dedicarle 10 minutos de tu día.

Lo primero que debes hacer es preparar el lugar que selecciones para meditar, así cada vez que lo veas te incentive a ello, como el comedor nos recuerda a comer, el dormitorio a dormir, etc.

Es importante que durante ese tiempo no seas molestado por nada ni nadie, por lo que elije una hora donde generalmente no tengas visitas o tus hijos o familiares no puedan distraerte.

No divagues en tus pensamientos

Si te distraes con tus pensamientos, no habrás logrado meditar correctamente, sin embargo, es normal que después de unos minutos nuestra mente comience a divagar.

Cuando notes que estás divagando, concéntrate en tu respiración y deja la mente en blanco.

Encuentra la postura correcta para meditar

Cada persona medita como quiera, por lo que puedes sentarte sobre un cojín, acostarte en el piso, entre otras posiciones, no obstante, tienes que encontrar una postura con la que te sientas cómodo, pero que mantenga su cuerpo alineado.

Una vez que te vuelvas más consciente de tu cuerpo, tu monólogo mental se reducirá y podrás meditar de una forma más adecuada.

Ten en mente tu objetivo diariamente

Te resultará fácil meditar un par de días, pero si quieres establecer una rutina, recuerda que debes dedicar 10 o 20 minutos a la meditación, así lo convertirás en un hábito, que al final te reducirá el estrés y te dará paz mental.