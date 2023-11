Reclutadora de RRHH reveló lo peor que le ha pasado en una entrevista

La cotidianidad de una reclutadora de personal, Alba Vilches, se torna peculiar y a veces hilarante, como comparte en su cuenta de TikTok, donde desvela algunas de las experiencias más insólitas que ha vivido durante entrevistas de trabajo. En el teatro de lo laboral, ha sido testigo de situaciones inusuales.

En una de sus historias más curiosas contó que mientras realizaba un proceso de selección, llamó al candidato desde su oficina. El joven estaba en la sala de espera, así que lo identificó por la foto de su resumen curricular. Para sorpresa de Alba cuando lo llamó, junto a él se levantó una señora, que se le adelantó y le dijo que era la madre del candidato y que tenía la intención de acompañarlo durante la entrevista.

Ante la solicitud inesperada de la madre de acompañar a su hijo a la entrevista, Alba, como profesional en selección de personal, se opuso con firmeza y le dijo: “Señora, la entrevista es para su hijo, y le agradecería que espere aquí”. Sin embargo, esta respuesta desencadenó una mala actitud por parte de la madre sobreprotectora, quien mencionó diversos argumentos para respaldar su deseo de acompañar a su hijo a la entrevista.

Argumentos de la madre

Entre sus argumentos, la señora expuso que quería entrar a la entrevista por la preocupación ante posibles estafas y la insistencia en que debe estar enterada de lo que su hijo está a punto de enfrentar en el proceso de selección. La situación adquiere un matiz cómico y desafiante a medida que se desarrolla la interacción entre Alba y la madre intrusiva.

Para resolver el conflicto, Alba propone una solución clara: “O entra el chico solo, o no entra nadie”. Ante esta alternativa, la madre elige la segunda opción, negándose a permitir que su hijo participe en la entrevista sin su presencia. La firmeza de Alba en mantener la profesionalidad y la integridad del proceso de selección destaca, aunque la madre haya optado por retirarse con su hijo.

Las reacciones al video no se hicieron esperar, acumulando 1565 likes y más de 250 comentarios hasta el momento. Entre los mensajes recibidos, hay la diversidad de opiniones, entre los que destacan: “Pues ojalá mi madre hubiera venido a mis entrevistas, me hubiera librado de varias empresas tóxicas que, por juventud, no vi venir”, “hace poco nos llamó una madre para dejar el CV porque el niño (de 25 años) estaba jugando al pádel y que donde podía enviarlo ella por él”, “un antiguo jefe mío, al entrevistar a un candidato, apareció su mujer a supervisar dónde se metía su marido, a ver si le daba permiso”.

Alguien contó: “Yo con 17 años fui sola a una entrevista y al llegar al local pensé: de aquí no salgo con todos los órganos, pero hay cosas que hay que hacer solo”, a lo que Alba respondió: “Jajajajaja real! Y estoy segura que enfrentarte sola a ello fue una lección enorme para ti”.