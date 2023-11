Si quieres estar de buen humor debes comer siempre estos alimentos

No todos los días serán buenos, es una realidad que no se puede evitar. Sin embargo, esto no nos puede limitar a seguir adelante e intentar que las cosas puedan cambiar y mejorar en el transcurrir del pasar de las horas.

Entre las características que pueden mejorar el estado de ánimo, está la buena alimentación y en concreto, 4 alimentos que lo hacen capaz ya que sus beneficios garantizan que te pueda levantar de un mal día.

El comportamiento dependen de una serie de procesos químicos que se producen en el cerebro por la acción de los neurotransmisores, moléculas que facilitan la comunicación entre las neuronas. Entre esos neurotransmisores están las endorfinas, encargadas de simular los circuitos cerebrales relacionados con el placer y, en el placer, también juega un papel la alimentación.

La salud del corazón se ve beneficiada al comer sano. Foto: referencial.

4 alimentos que mejoran el ánimo