Las vitaminas favoritas de Jennifer Aniston para lucir atlética y saludable

Jennifer Aniston es una de las actrices mejores cuidadas de Hollywood y es que pese a su edad, sigue viéndose increíble y esto es gracias a llevar una vida saludable.

Así que, además de cuidar su alimentación y realizar ejercicio regularmente, la actriz también consume vitaminas y otros suplementos que la ayudan a mantenerse mejor y poder rendir a lo largo del día.

De hecho, una marca de proteínas tiene a Jennifer Aniston como directora creativa desde 2020, y desde entonces, la actriz no deja de consumir sus productos.

Jennifer Aniston toma péptidos de colágeno en polvo para mantenerse joven

Jennifer Aniston reveló que toma regularmente péptidos de colágeno en polvo de la marca Vital Proteins, de la cual es su directora creativa desde hace tres años.

Incluso Kourtney Kardashian alabó los péptidos de colágeno de esta marca en 2019, que está asociada a la marca de productos de su familia, Poosh. “He estado bebiendo colágeno todas las mañanas durante años, y ha marcado una gran diferencia en mi cuerpo”.

Por su parte, Jennifer Aniston reveló que los péptidos de colágeno de limón y chocolate son sus favoritos, y este último sabor lo suele añadir a sus batidos de proteínas o al café.

“Los péptidos de colágeno de chocolate no solo tienen beneficios, sino que también aumentan el sabor de mi batido”, detalló la actriz sobre estas bebidas que aportan varios nutrientes al organismo.

En el 2018, Jennifer Aniston ya consumía estos productos y en una entrevista para Well + Good mencionó: “Hay un péptido de colágeno que me encanta; he notado una diferencia. Mis uñas están más fuertes y más sanas… ¿cómo podría explicarlo? Ha sido como un florecimiento. Es algo así como trabajar desde adentro hacia afuera”.