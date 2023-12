Su cita la dejó sola por hablar 40 minutos en videollamada con la ex

El propósito de una cita es conocer a la otra persona para ratificar o descartar si el gusto o la química que han tenido en contactos anteriores (ya sea a distancia o personales) prevalece en un encuentro cara a cara. La idea es conocerse para ver si se aviva la chispa para un romance.

Normalmente, cuando las personas involucradas están en la cita, cada uno trata de dar lo mejor de sí para agradar o hacer sentir bien a la otra persona, a veces por cumplir con esto, muchos no pasan la prueba por los nervios, pero la idea siempre es dedicar tiempo y atención como primer paso para una posible relación.

Lo menos que alguien espera en una cita es que la otra persona te deje sola o solo en pleno encuentro, algo que le sucedió a Aixa Marie, una usuaria de TikTok que es viral por su relato de cómo un chico con quien estaba en una cita la dejó sola durante 40 minutos por estar hablando en videollamada con su exnovia.

“A lo mejor solo me pasa a mí tener mala suerte con los hombres, pero estaba en una cita y se fue a hablar con la ex”, contó la chica en un video desde su cuenta @aiixmarie en la red social china, a través del cual indicó que el joven le dijo que necesitaba apartarse para atender la llamada por un asunto personal.

No obstante, el asuntito personal se demoraba cada vez más, pasaron cinco, 10, 15, 30 y hasta 40 minutos y él no volvía. Aixa estuvo sola durante todo ese tiempo.

“Un ratito que te vayas a hablar no tengo problemas, pero ¿40 minutos? ¿Te olvidaste de que estabas teniendo una cita con una chica?”, expuso. Cuando ya había pasado media hora, ella estaba en el dilema de si seguir esperando o irse.

Decisión firme

En un segundo video, expuso que optó por irse. Posteriormente, se dio cuenta de que el chico hablaba con su ex. “¿Qué tanto tienes que hablar con tu ex cuando estás teniendo una cita?”, dijo ella ante la cámara, mientras narraba su caso.

Expresó que él después la buscó y le pidió disculpas de muchas formas, pero ella le dejó claro que no habrá una próxima cita con él.

“La próxima vez, si no tienes resuelto tu pasado, no invites a nadie a salir. No hagas cargar al otro con esas cosas”, le dijo Aixa a través de la grabación que se hizo viral en TikTok.

El relato de la joven generó muchas reacciones, entre las cuales abundan la de personas que expresaron que seguramente no era su ex, sino la pareja actual. Otros refirieron que si realmente se trataba de la ex, era evidente que aún tenía asuntos pendientes con ella.