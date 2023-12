Se abren los caminos del éxito, el amor y la abundancia con la carta del tarot de la semana del 4 al 10 de diciembre

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

El Emperador

A partir de este momento se terminan las malas racha y comienza una nueva etapa en el plano profesional. Todo comienza a andar y con ello a mejorar la economía que te permitirá saldar deudas. Toma las riendas de la relación porque están sucediendo cosas que debes detener a tiempo. Sal de la rutina que los tiene alejados, sedúzcanse de nuevo y busquen ese momento de intimidad mágico que los hará sentir plenos y felices.

Tauro

El Rey de Espadas

El estrés, el cansancio y las preocupaciones te pueden generar problemas de salud que vas a tener que atender muy pronto. Está claro que debes producir para ayudar a la familia, pero tiene que llegar el momento en el que reflexiones y decidas parar y pedir unos días para ti. Deja de ser posesiva con tu pareja, eso no te lleva a nada. Ten calma que tu relación está bien. No es necesario las presiones. Debes suavizarte y buscar esa parte de ti seductora, amorosa, cariñosa para que vuelvas a la estabilidad emocional.

Géminis

La Sacerdotisa

Tienes el poder en tus manos para lograr que las metas propuestas en el plano profesional se cumplan en el corto plazo. Para ello debes ser firmes en las decisiones a tomar y demostrar que tienes el liderazgo suficiente para lograr que todo el equipo camine en una sola dirección y la economía mejore para todos. Tu pareja también está esperando de ti el tiempo para mantener una conversación y definir la relación. Eres imponente y por eso están pasando por un momento difícil. Tienen que buscar los dos de aplacarse y hacer que el amor renazca y la pasión se imponga en la intimidad.

Cáncer

El Loco

Te tocará resolver muchos conflictos con las personas de tu entorno laboral que no entienden que hay cambios que hacer para que todo funcione de una mejor forma. Tienes que buscar acuerdos, negociar y tomar medidas si es necesario en función de sacar adelante los negocios. No permitas que tu pareja te atosigue con los celos, dale un parado a esa situación porque necesitas toda tu concentración en los negocios. Pero eso no quiere decir desatención, por el contrario, ambos necesitan tiempo para los dos.

Leo

La Muerte

Tu eres el líder de un proyecto al que debes ponerle todo el esfuerzo para que todos estén enfocados en las estrategias, no puedes descuidarte y dejar esto en manos equivocadas. Delega funciones, pero siempre pendiente de supervisar. Es de esta manera que vas a lograr que las finanzas mejoren para tu beneficio y el de todos. Finalizas esta relación que te estaba generando demasiadas complicaciones por los celos y la posesión. Tú te mereces algo mejor. Ahora toca reflexionar que estuvo mal en ti y buscar corregir eso para no repetir historias.

Virgo

La Reina de Espadas

La vida te dio un giro de 180 grados con algunos cambios y ajustes de tuercas en el plano profesional. La economía está mejorando tanto que vas a lograr salir de deudas y ayudar a tu familia con un problema que los mantenía mortificado. Es una época de buena racha que debes aprovechar para también ahorrar. Tu pareja te propone un viaje, acéptalo que necesitas despejarte. Les irá muy bien para reencontrarse en la intimidad y dejar atrás las diferencias que de un tiempo para acá vienen presentado. Todos pasan por situaciones así. Son etapas para fortalecer los lazos del amor.

Libra

El Tres de Bastos

La estabilidad y el equilibrio económico que ostentas en estos momentos fue con base a mucho esfuerzo y dedicación a los negocios. Pero debes procurar que los que están a tu alrededor entre en el carril para lograr que otros proyectos salgan adelante. Tu eres el ejemplo y lo vas a lograr. Deja el aburrimiento, lo mismo de siempre mata la pasión. Ponte creativa, seductora, busca el momento para amar y ser amada, experimenta cosas nuevas y verás como la relación toma un tono diferente.

Escorpio

El Rey de Bastos

Todo está a tu favor para que tengas negocios rentables a corto y largo plazo. Cuentas con el apoyo de todos para echar andar las estrategias que presentaste y así arrancar de una vez por todas con todo aquello que ha estado estancado. Tu inteligencia e intuición son dos armas que utilizarás con determinación. Estás iniciando una relación con alguien que te costó mucho conquistar, pero ahora te sientes satisfecha, feliz, segura y confortable. Llegó el momento de pasar a la etapa de la sensualidad y la pasión. Les irá muy bien.

Sagitario

El Nueve de Oros

Tienes una muy buena racha en estos días que debes aprovechar para lograr mejorar la economía. Ya vienes de una crisis por no ser previsiva y tienes la experiencia. Ahora que ya vuelves a tener dinero en tus manos es hora de pensar en el ahorro para momentos difíciles. Te sientes segura de ti misma, quieres comerte el mundo, pero a la vez muy sola. Necesitas esa parte de la vida que se llama amor, así que ponte bella, sal a la calle, acepta invitaciones que en una de esas salidas está la persona que te va a hacer latir el corazón.

Capricornio

El As de Bastos

Se te abren los caminos con mejores oportunidades en el plano profesional. Tendrás que elegir en quedarte donde estás y crecer allí o dar el salto a obtener ese cargo que mereces en otro lugar. Es un dilema que solo tu podrás resolver analizando los pros y contras de ambas ofertas. Cualquiera que sea te irá muy bien. Llega una persona de tu pasado a descontrolarte el corazón, pero no dudes que será algo pasajero. Tu simplemente disfruta de la atracción sexual y el reencuentro sin compromisos. Recuerda que la mente y el cuerpo necesitan de esa adrenalina para estar bien.

Acuario

La Sota de Oros

Tienes que dejar a un lado el mal carácter y los conflictos porque el ambiente laboral se enrarece y tu no estás para crear problemas, sino para solucionar. Busca un momento para reflexionar y enmendar los errores cometidos. Recuerda que tu economía no va muy bien como para perder oportunidades. Estás energética, seductora y debes aprovechar estos días para encender la pasión con tu pareja. Una cena a la luz de las velas les vendría muy bien. Para celebrar no se necesitan motivos, con las ganas es suficiente.

Piscis

El Hierofante

Mejora el panorama en el plano profesional porque tendrás al frente una oferta muy tentadora que te la debes pensar muy bien. Tiene buenas perspectivas, solo necesitas poner en la balanza lo que quieres para tu futuro. Cualquiera sea tu decisión te irá bien. Alguien sentirá una gran atracción física y emocional por ti. Aprovecha el momento y acepta el cortejo porque podría ser la persona que estabas esperando para tu vida. No dejes pasar esta oportunidad.