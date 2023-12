Cambios positivos y abundancia de dinero con los números de la suerte para cada signo del 5 al 11 de diciembre

Así como día a día conocemos cuál es el destino para cada signo del zodiaco, la numerología nos permite conocer cuál será el número y sus combinaciones que ayudará a lograr la fortuna y la suerte. Prepárate para conocer los números que esta semana vibran contigo.

Aries

Sus números de la suerte son: 5, 25, 38

En los negocios hay que ser cauteloso para evitar que otros se roben tus estrategias. Si haces las cosas de manera silenciosa y dando la estocada que es, vas a lograr resolver tus problemas económicos.

Tauro

Sus números de la suerte son: 1, 20, 42

La estabilidad financiera de la que gozas en este momento, no puedes perderla por no tener la madurez suficiente para no malgastar el dinero. Entra, pero lo gastas con una velocidad que debe parar.

Géminis

Sus números de la suerte son: 3, 12, 50

Muy pendiente de lo que se habla en tu entorno sobre tu proceder en los negocios para que puedas enmendar algunos errores y regreses al camino en el que siempre estás, el éxito.

Cáncer

Sus números de la suerte son: 4, 15, 35

La economía marcha muy bien, tienes para ahorrar y para asumir algunos compromisos, pero con mucha prudencia. Tus ideas serán aprobadas y eso te ayudará a garantizar tu futuro y el de la familia.

Leo

Sus números de la suerte son: 7, 16, 31

Una reunión con personas de poder te va a ayudar a canalizar un préstamo para que inviertas en un negocio que será muy productivo. Confía en ti misma y en la capacidad que tienes para lograr todos tus objetivos.

Virgo

Sus números de la suerte: 9, 17, 57

Cambios llegan a tu vida que te ayudarán a resolver algunos problemas económicos. Al principio será lento y complicado, pero con los días todo se va a acelerar y tendrás en tus manos ese dinero que necesitas.

Libra

Sus números de la suerte son: 8, 18, 72

Tienes muchas distracciones a tu alrededor y eso te está generando retrasos en tu trabajo y algunos problemas con los jefes. Organízate y saca todo lo que puedas para que las ganancias lleguen pronto.

Escorpio

Sus números de la suerte son: 2, 14, 52

Tu liderazgo es incuestionable y es por eso que quienes están a tu lado en los negocios confían plenamente en las estrategias que planteaste. Vas a recibir un dinero extra que te va a ayudar con una inversión.

Sagitario

Sus números de la suerte son: 1, 13, 40

Llegan oportunidades que debes aprovechar al máximo. Te va a tocar tomar una decisión: si quedarte donde estás, tranquila y en tu zona de confort; o asumir el riesgo. La suerte está de tu lado, solo hazle caso a tu intuición.

Capricornio

Sus números de la suerte son: 6, 10, 68

Desde hace unos días estabas angustiada por tu situación económica, pero todo da un giro y ahora fluye tu economía, así que valora lo que tienes ahora y sigue avanzando.

Acuario

Sus números de la suerte son: 4, 17, 48

Tu carisma e inteligencia aumentarán las oportunidades para que sea aprobado ese proyecto que tienes desde hace tiempo. En una reunión saca todas tus garras para lograr la meta.

Piscis

Sus números de la suerte son: 9, 23, 41

Será una semana de muy buenas energías positivas porque estás a punto de entregar algo en el plano profesional que te ayudará a crecer y alcanzar los objetivos para mantener tu liderazgo donde estás.