¿Cómo darle una segunda vida a tu ropa para usarla durante las festividades decembrinas?

La situación económica para muchas personas en el mundo no está del todo bien, es por eso que muchos no podrán adquirir ropa nueva para lucir en estas festividades decembrinas.

No obstante, puedes darle una segunda vida a tu guardarropa y así “renovar” tus looks estas navidades, pues darás la percepción de que estás usando algo nuevo, aunque no sea así.

Por eso te he dejado algunos consejos que podrían serte de ayuda para sacar el mejor provecho a tu guardarropa en las fiestas navideñas.

Haz accesorios con ropa que ya no uses

Si tienes algunas prendas con telas interesantes, pero que ya no puedes usarlas más porque tienen partes rotas o manchadas, podrías aprovecharlas para realizar otros accesorios, como cinturones, faldas, bolsos, pañuelos, entre otros.

En YouTube o TikTok encontrarás cientos de tutoriales que te ayudarán con este objetivo.

Volver a ponerse ropa vieja en buen estado

La moda es cíclica, y probablemente tengas alguna prenda que se ha vuelto a poner de moda, o algo del guardarropa de un familiar, como un vestido, falda larga, pantalones anchos, etc.

Y puedes combinarlo con algo más moderno, para lograr un buen equilibrio en tu estilo.

Aprender a hacer uso de los accesorios

Muchas personas no saben el impacto que puede tener un accesorio en nuestro look, como ponerse un cinturón sobre un abrigo ancho y largo para convertirlo en vestido, de ese modo, puedes salvar esa prenda que ya no te quedaba. También le dan un toque diferente a otros looks que hayas usado.

Realizar nuevas combinaciones

Por lo general, siempre tenemos algunas prendas que solemos combinar entre sí, así que para “renovarte”, puedes ir probando con prendas diferentes, con las que no sueles ponerte, para obtener un “nuevo outfit”.

Coser o vender ropa vieja

Si tienes ropa en excelentes condiciones, pero que dejaste de usar porque ya no te quedaban, podrías salvarlas si la coses, bien sea para agregarle algunas tallas o reducirlas, aunque esto requerirá que tengas experiencia en la confección.

De lo contrario, podría ser mejor si vendes tu ropa en buen estado para comprarte algo nuevo.