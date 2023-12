La segunda semana de diciembre estará llena de sorpresas para todos los signos

(Imagen de Way Home Studio en Freepik)

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Se te presentarán algunas oportunidades que serán irrepetibles, así que debes estar atenta a lo que acurre a tu alrededor para no dejarlas pasar y sacarle el máximo provecho. Esto te puede cambiar para mejor tu condición de vida y comenzar una nueva etapa.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

No te quedes callada, manifiesta tu opinión sobre ese asunto importante para que sepan cuál es tu punto de vista y también sea tomado en cuenta. Esto es algo que debes hacer con más regularidad para alzar tu voz. Pierde ese miedo y descubrirás lo satisfactorio que es.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Aunque a veces es mejor dejar que todo siga su curso, en esta oportunidad será vital que intervengas para mejorar algunos aspectos y que los resultados sean más óptimos de que los todos esperan. Serás recompensada de muy buena manera. Que nadie te detenga.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Una mujer te llegará con una gran noticia que te alegrará toda la semana porque es algo que sabes que ella ha estado esperando. Su felicidad es tuya también y esto habla de la nobleza que hay en tu corazón y el fuerte lazo que te une a esta persona especial.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

El dinero no será un problema por estos días, porque aunque se te presenten algunos inconvenientes con temas relacionados con trámites de documentos, afortunadamente tendrás para solventar y aprovechar una oportunidad de oro que se viene muy pronto.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Es hora de que toques las puertas del banco y consultes si ya puedes tener algún préstamo o tarjeta de crédito, porque últimamente te ha ido muy bien y esos números que refleja tu cuenta son muy buenos para pedir. Con intentar no perderás nada. Quizá empieces el año con un nuevo proyecto.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Es el momento de que planifiques un viaje o paseo con tus familiares o pareja, que te desconectes de todo lo que te está consumiendo todas las energías. Vas a recargar las buenas vibras. Si no puedes salir de la ciudad, pues apuesta por estar en contacto con la naturaleza.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Te llegará una oportunidad de oro para que tomes un curso que actualizará todos los conocimientos que tienes y te pondrá en el ojo de tu rubro. Vas a ser mucho más competente y esto también se traducirá en un ingreso superior al que has venido teniendo.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Vas a enfrentar tu miedo y esto te empoderará. Vas a sentir que desbloqueas una parte inexplorada de ti, lo que te dará la oportunidad de conocerte más a fondo y seguir rodando tus límites. El temor ya no será un problema o un obstáculo en tu vida.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Afrontarás una situación muy incómoda con tu pareja. Pedirás sinceridad y esto puede ser un cuchillo de doble filo, porque es posible que la verdad te duela. Sin embargo, también puede hacerte libre. Así piensa muy bien lo que le vayas a pedir y las consecuencias que podría traer.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Siempre te has negado a improvisar, pero no quedará otra opción y vas a tener que apelar a este recurso si no quieres fracasar en lo que estás haciendo actualmente. Todo te saldrá bien a pesar de las circunstancias que vas a vivir en esta semana de mucho estrés.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

No descuides tu salud porque estas teniendo unos lapsos de bastante inestabilidad que repercutirá en cuerpo. Ya no tienes las mismas condiciones de antes y algunas cosas van a ir cambiando. Es importante que acudas a un médico y te chequees.