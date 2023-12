Mercurio retrógrado está cerca y 5 signos cambiarán sus vidas positivamente del 9 al 15 de diciembre

Mercurio retrógrado es el movimiento planetario mas temido por todos, pero también es una etapa propicia para reflexionar, cambiar aspectos de nuestras vida que no van bien y encaminarse al amor, la prosperidad y el éxito.

Mercurio comenzará a retrogradar a partir del próximo 13 de diciembre, y mantendrá este movimiento hasta el 2 de enero de 2024. Son dos semanas en las que se experimentarán cambios y algunas personas podrían estar más afectadas que otras.

Sólo 5 signos, Aries, Géminis, Libra, Escorpio y Piscis, recibirán toda las vibraciones positivas para aprovechar las oportunidades que se les presentarán y lograr cambiar para bien aspectos de su vida que no los dejaba lograr el amor y la prosperidad.

Aries

La resolución de los conflictos, esa será la clave para los nativos de este signo que vienen desde hace un tiempo avanzar aun más en el plano profesional. La determinación con la que tomen decisiones les permitirá lograr el equilibrio financiero y la estabilidad por la que han luchado arduamente. Será un antes y un después cuando logren que el dinero fluya porque aquello que los mantenía atado a varios compromisos se resuelve. La familia celebra tus triunfos y en los momentos difíciles está a tu lado para apoyarte. Aprovecha esos momentos, atesóralos y disfruta.

Géminis

Experimentarás una energía renovadora en el plano laboral porque logras la aprobación de un proyecto o unos negocios que te ayudarán a iniciar el año con buen pie. Vienen cambios y transformaciones en las que debes tomarte un tiempo para reflexionar y tomar decisiones que son importantes para seguir avanzando. Cuidado con el dinero, la prudencia y ser comedida serán los elementos para estar tranquila con tus finanzas. Los conflictos con tu pareja se acaban porque ambos decidieron darse un tiempo para salir de la rutina y lograr que la pasión los envuelva. Enamórense, recuerden momentos agradables y planifíquenlo de nuevo para que todo esté en armonía.

Libra

La planificación y las estrategias que estás aplicando en los negocios le dio una vuelta increíble a tu economía, pues ahora estás mas desahogada. La fluidez de dinero que vas a tener de aquí en adelante, te permitirá planificar tu futuro profesional y hacer cambios importantes para crecer y brillar. Los astros están a tu favor y lo vas a lograr. La vida te da la oportunidad de reencontrarte con alguien del pasado y tienes que recibirlo y hablar para cerrar ciclos y abrirte los caminos del amor. Solo tu puedes pasar la página y seguir sin dejar de mirar a los lados donde hay alguien que está para ti.

Escorpio

Estas en el mejor momento para establecer tus metas y para sacar adelante todo lo que te propongas porque eres firme en tus convicciones. Pero hay un momento en el que deberás tomar una decisión profesional que va a cambiar tu vida del cielo a la tierra y aun cuando cueste mucho la tienes que aceptar porque será lo que te llevará a la cúspide de tu carrera. No puedes mirar atrás, ni tampoco dejar que el miedo te paralice, sigue adelante que lo que viene es éxito en todos los sentidos. Tu pareja estará a tu lado, será el apoyo que jamás pensaste sucedería, así que no dejes pasar más tiempo y consolídate con esa persona.

Piscis

Los malentendidos y los conflictos laborales cesaron tras asumir el liderazgo que te corresponde. Fue un periodo difícil pero ya recoges los frutos de las decisiones que tomaste a tiempo. Se fortalecen tus finanzas en un momento en el que pensabas que que no sucedería, pero debes tener cuidado y no malgastar el dinero. Piensa en el futuro para que no vuelvas a repetir historias donde tu economía tuvo su traspié. Tienes el apoyo de la familia para consolidarte con esa persona especial que llegó a tu vida y se ganó tu corazón y el de los tuyos. Disfruta de los buenos momentos que la vida te recompensa.