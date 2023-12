Adele: ¿qué es la depresión estacional que sufre la cantante y que todas podríamos padecer?

Aunque Adele fue muy reservada con su vida privada tiempo atrás, en los últimos años nos ha permitido conocer un poco más de su realidad, como su divorcio, la relación con su hijo y la depresión estacional que padece más recientemente.

De hecho, esto forzó que la cantante buscara cambiar de residencia y radicarse en Los Ángeles, junto con su pareja, Rich Paul, lo que ha marcado significativamente una mejoría en su estado de ánimo.

¿Qué es la depresión estacional que sufre Adele?

“Tengo una depresión estacional muy fuerte, por lo que el clima (en Los Ángeles) es bueno para mí. A veces es extraño, porque soy muy británica. Debido a que hoy en día es un poco más difícil para mí salir, lo que más me gusta de Los Ángeles es que todos van a las casas de los demás. Me gusta eso”, expresó en una entrevista con Hollywood Reporter.

Tal como lo asevera la intérprete de Someone like you, no es un trastorno anímico que deberíamos tomar a la ligera. Los expertos definen la depresión estacional como un trastorno afectivo estacional que se produce en climas donde hay menos luz solar en determinadas épocas del año.

Por eso, al vivir en Londres, parecería ‘normal’ que estuviese adaptada a los climas lluviosos, sin sol y nublado, pero cada quien actúa de forma distinta, por lo que si empiezas a notar síntomas como depresión, desesperanza y retraimiento social es importante buscar ayuda.

“Va y viene con las estaciones. Por lo general, comienza a finales de otoño y principios del invierno y desaparece durante la primavera y el verano”, detalla MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Por eso, el mes de diciembre es uno de los más importantes a estar vigilantes a la aparición de la depresión estacional.