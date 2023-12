¿No sabes estar soltera como Britney Spears? Aquí te damos 5 tips para disfrutar de tu soltería

A meses de su divorcio con Sam Asghari, la cantante Britney Spears abrió su corazón y reveló lo difícil que ha sido para ella regresar a la soltería tras casi siete años de relación con su exesposo.

A través de su perfil en Instagram, la princesa del pop compartió una reflexión sobre su vida actual donde confesó lo “extraño” que se siente no tener pareja y se sinceró sobre sus inseguridades.

“Es tan extraño estar soltera. He tenido mucho tiempo para mirar atrás con todo lo bueno y lo malo. Me he dado cuenta de que no me hablo tan bien a mí misma en absoluto. Soy fácilmente manipulable y llevo mi corazón en la mano, pero definitivamente estoy cambiando eso”, aseguró.

“Tengo que hacer tiempo para detenerme y mirar a mi alrededor para reevaluarme y decir: ¿esto es bueno para mí? Me gusta la rutina y suelo hacer lo mismo todos los días. Honestamente estoy aburrida, pero también tengo miedo de muchas cosas...”, continuó.

Asimismo, en la publicación del 10 diciembre, reconoció: “La forma en que vivo mi vida es mía. Mucha gente ha interferido con eso, pero saber que está bien ser egoísta con mi vida y disfrutarla es increíble. Diré que mi rutina y mis asuntos diarios a veces parecen tontos...”.

Britney Spears reveló lo difícil que ha sido para ella regresar a la soltería tras casi siete años de relación con su Sam Asghari | (Instagram)

5 tips para disfrutar la vida soltera si te está costando como a Britney Spears

Al igual que Spears, muchas mujeres que vuelven a estar solas tras estar en relaciones largas pueden tener problemas para adaptarse a su nueva realidad y encontrarle el lado positivo a estar solteras.

No obstante, regresar a la soltería tiene muchos beneficios. De hecho, puede ser una etapa en la que fortalezcas tu relación contigo, descubras lo que quieres y profundices otras relaciones.

También te permite tener más tiempo para ti, puedes tomar todas las decisiones sin necesitar negociar y es un catalizador para el crecimiento en todos los aspectos de tu vida en general.

Sin embargo, si todavía te cuesta ver todo lo bueno que tiene ser soltera, recopilamos cinco consejos para ayudarte a abrazar este momento de tu vida y encontrar la alegría de estar contigo.

Ten citas contigo misma

En este momento de tu vida, lo mejor que puedes hacer es ser tu otra mitad y darte todo el amor y atención que esperarías de una pareja. Sal sola al cine, cómprate flores y enfócate en ti por ahora.

“Tómate el tiempo para descubrir lo que realmente quieres en la vida”, explicó la psicoanalista Babita Spinelli a Mind Body Green. “Es una maravillosa oportunidad para ‘salir’ y conocerse…”.

Enfócate en tu cuidado personal

Un gran consejo para disfrutar de tu soltería es dedicar tiempo a tu autocuidado. Al estar solas, podemos concentrarnos en nuestro propio bienestar sin preocuparnos por equilibrarlo con otra.

El cuidado personal incluye muchas actividades y hábitos que quizás quieras fortalecer, como hacer más ejercicio. Así que, ahora que tienes la oportunidad, hazlo una prioridad en tu vida.

Comienza un curso o únete un nuevo grupo

En este momento de tu vida, tienes todo tu tiempo libre para ti. Así que aprovecha para consagrar tus tardes o fines de semana a nuevas actividades, como un curso de cocina o un grupo de lectura.

Tienes la oportunidad de concentrar tus energías en lo que quieras. “Es una oportunidad para explorar nuevos pasatiempos y cosas que te hacen feliz”, apuntó la experta en relaciones.

Sal con tus amigos solteros

Apoyarte en tus amigos solteros te ayudará mucho en esta temporada, pero si no los tienes, es momento para hacer nuevas amistades sin pareja que puedan entender tus circunstancias actuales.

“Es muy importante tener algunos amigos que puedan identificarse con lo que estás pasando”, señaló la psicoterapeuta Megan Bruneau al cibersitio antes citado.

Aprovecha para conocerte más

Bruneau también recomienda practicar “la introspección y la autocompasión” en esta etapa. Y es que, cuando nos dedicamos a aprender más sobre nosotras, podemos tener claro qué queremos.

Descubre cuál es tu estilo de apego, cómo manejas tus emociones y qué te dice tu voz interior. Si lo crees necesario, busca un terapeuta “para comprender cómo podría estar impidiendo crear la vida que desea y merece”.