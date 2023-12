Por qué estás soltera y no consigues pareja: la razón según tu signo del zodiaco

Muchas veces te preguntas por qué sigues soltera y no consigues pareja, aunque la busques y quieras, y existe una razón, según tu signo del zodiaco.

Y es que a veces dicen que mejor sola que mal acompañada, pero también hay una razón por la que no sucede lo que tanto deseas y está dificultando que halles a tu media naranja y te la contamos.

La razón por la que no consigues pareja y estás soltera según tu signo del zodiaco

Aries

Si eres de Aries es muy probable que tus impulsos y tu intensidad sea la razón por la que no consigues pareja, y es que sueles intimidar a muchos hombres con tu carácter y personalidad, y definitivamente no te merecen.

Te recomendamos: Las 4 mujeres del zodiaco que tendrán la mejor de las suertes en el amor, trabajo y más en el 2024

Tauro

Las mujeres de Tauro suelen ser estables, pero también muy tercas y posesivas, por lo que es muy probable que esa sea la razón por la que estás soltera.

Géminis

Si eres de Géminis puede que tengas muchas ganas de tener un novio, pero te cuesta mucho comprometerte y esa es la razón por la que no consigues pareja.

Cáncer

Las mujeres de cáncer son muy sensibles, emocionales y dependientes, y eso te impide poner límites y mostrar tu valor y seguridad, por lo que puede que eso te impida conseguir novio.

Leo

Las nacidas bajo este Leo son muy carismáticas y amorosas, pero a veces también son egocéntricas y dominantes, y esto tiende a alejar a muchos hombres.

Virgo

Si eres nacida bajo el signo de Virgo , tu personalidad crítica y exigente puede que no te permita conseguir la pareja que tanto quieres, pero ya llegará.

Libra

Las mujeres de Libra son las más tranquilas, equilibradas y románticas, pero la razón por la que no logran conseguir a ese hombre que tanto quieren es por su indecisión.

Escorpio

Si eres de Escorpio la razón por la que no consigues novio puede ser por tu desconfianza que te ha llevado a excederte con los celos y posesión, y a ningún hombre le gusta eso.

Sagitario

Tu dificultad y temor por comprometerte, si eres de Sagitario , puede estar afectando tus relaciones personales e impidiendo que consigas pareja.

Capricornio

Si eres de Capricornio , entonces puede que tu frialdad en las relaciones, y dificultad para expresar tus sentimientos y emociones causen que estés soltera.

Te recomendamos: Los 4 hombres del zodiaco que jamás te dirán “te amo” no importa cuánto tiempo tengan juntos

Acuario

Las mujeres de acuario son muy inteligentes, pero su independencia y dificultad para relacionarte con los demás puede que afecten tus relaciones y espanten a los hombres.

Piscis

En el caso de las de Piscis , su dependencia e inseguridad las puede llevar a estar solas y no hallar a ningún hombre, pues no se dan su valor.