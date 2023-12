El ritual de ajo para alejar las malas energías de quienes visitan tu hogar en Navidad 2023

Si quieres alejar las malas energías en tu hogar con todas las reuniones familiares y de amigos este mes, debes poner en práctica el ritual de ajo esta Navidad 2023.

Sabemos que hay gente que no es de tu agrado o total confianza a la que no puedes dejar de invitar a tus reuniones por motivos sociales, pero al menos esta práctica te dará mayor tranquilidad al saber que no podrán contagiar tus espacios de malas energías.

El ajo ayuda a combatir las malas vibras Freepik

De hecho, también te permite limpiar tu casa si no recibes invitados para arrancar el 2024 con todo, teniendo un hogar o una habitación en la que fluirán mejores vibras.

El ritual de ajo para alejar las malas energías en Navidad 2023

Según AD Maganize, necesitarás los siguientes ingredientes:

Bolsa pequeña de tela o plástico

Ajo

Ramita de ruda

Iniciarás tu ritual de ajo para alejar las malas energías en Navidad 2023 poniendo ambos ingredientes dentro de la bolsa pequeña. Esta la vas a colgar en cualquier parte de tu arbol navideño que más te guste y que preferiblemente se encuentre en el mismo lugar donde llevarás a cabo la reunión con esa persona que no es de tu agrado.

“Una vez que finalice las celebraciones y quites tu arbolito, quema la bolsa y arrójala muy lejos de tu casa y de tu lugar de trabajo”, asevera la misma fuente.

Coloca la bolsa de ajo en el árbol de Navidad para atraer lo bueno Será un antes y después en tu hogar (Imagen de Serhii_Bobyk en Freepik)

Básicamente, el ajo servirá de imán de esa carga negativa, por lo que debes ser muy cuidadosa a la hora de retirarla de tus espacios.

La puedes usar escuchando tu voz interior de quienes no te generan confianza o cercanía. Puede ser un familiar o conocido que se caracterice por emitir muchas críticas o chismes, que todo le parezca negativo, que sientas que te tiene envidia por tus logros, que posee mala fortuna o con la que tuviste conflictos antes.