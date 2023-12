La poderosa razón por la que la estrella de Belén no puede faltar en tu árbol de Navidad

Hay quienes ya tienen su árbol de Navidad instalado en casa, pero olvidaron un importante detalle: la estrella de Belén, que no puede faltar en la decoración y no necesariamente por temas de estilo.

Sabemos que cada quien le imprime su propio sello y personalidad, pero dejando de lado la tradición religiosa, es un objeto que sirve para manifestar abundancia en tu vida.

La razón por la que la estrella de Belén no puede faltar en el árbol de Navidad

De acuerdo con El Comercio, el árbol de Navidad no está completo hasta no poner la estrella de Belén. Y no, no es solo un capricho, sino que además la historia nos remonta a que fue el astro que guió a los Reyes Magos hasta el nacimiento de Jesús.

La estrella es el punto final para triunfar con la decoración del árbol de Navidad (Unsplash)

Según el Feng Shui, esa antigua filosofía china que se centra en la creación de un entorno equilibrado y saludable, lucir la estrella sirve de amuleto para que nos lleve hacia la bondad, sabiduría y riqueza, tal como sucedió hace más de 2000 años atrás.

“Por algo fue la encargada de guiar a los Reyes Magos hacia el pesebre”, dicen, así que se busca que sea un imán de bendiciones y prosperidad para tu vida. No olvidemos que estos cargaron con importantes regalos para el niño Dios, dijo la Biblia. Pese a que no fueron de índole económico, muchos aseveran que ayuda a que los ingresos mejoren.

Árbol de Navidad Es un error común no incorporar la estrella al árbol (Pexels)

Si quieres tener más abundancia y prosperidad en tu vida en 2024, entonces coloca la estrella de Belén en la punta del árbol de Navidad. Así tendrás un buen trabajo, nuevas perspectivas para negocios, ahorros más abultados y cumplirás tus metas en inversión a lo largo del año.

Obviamente es importante que lo acompañes con un plan y mucho trabajo para hacerlo una realidad, pero nunca está de más una ayuda extra.