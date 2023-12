Mercurio retrógrado no detiene el golpe de suerte en el dinero y el amor para 5 signos del 15 al 17 de diciembre

El tan temido Mercurio retrógrado ya está aquí, pero no es el momento de rendirse ante nada; por el contrario, no llega a complicarnos la vida, sino a tener ese tiempo de reflexión y de análisis de todo lo que ha sucedido en un año.

Este es el momento de empezar a hacer cierres y recordar incluso lo que en principio duele, pero también de aprovechar este fenómeno para determinar qué queremos dejar en 2023.

5 signos serán los afortunados en esta etapa de evolución y de caminar a la prosperidad. Se trata de Aries, Leo, Libra, Escorpio y Piscis, quienes se rodearán de nuevas oportunidades para salir adelante en los negocios y consolidarán el amor.

Aries

Confianza en ti misma es la premisa que debes tener presente en cada paso que das para brillar en los negocios. Tendrás nuevas propuestas que serán aprobadas y con las que empezarás un año exitoso. El dinero no te va a faltar para resolver deudas y ayudar a los tuyos que están en un momento de necesidad. El equilibrio económico llega a tu vida y con ello la posibilidad de consolidarte con tu pareja. Aprovecha este momento para la reflexión y prepararte para cuando llegue el momento oportuno de resolver diferencias.

Leo

Tu liderazgo te hace escalar rápidamente en el plano profesional y equilibra tus finanzas que te ayudarán en este momento a resolver algunos compromisos que te tienen preocupada. Si te proponen un proyecto, piénsalo bien antes de decir que sí porque estás en todo tu derecho de darte el tiempo necesario para analizar si te conviene o no. Tu pareja será tu apoyo en momentos difíciles, así que valora cada momento en el que puedan estar y compartir juntos. Así como hay momentos buenos, también les tocará momentos difíciles y estarán compenetrados para superar cualquier obstáculo.

Libra

Una reunión te pondrá en la cúspide porque plantearás soluciones a algunos conflictos que no han dejado que los negocios fluyan. Tu eres la que llevará la voz cantante y que vas a resolver todo con tu inteligencia y liderazgo. El dinero llega a ti de manera inesperada, pero una gran cantidad que dirás que te resolverá el futuro inmediato muy bien. La vida te muestra el camino del amor con esa persona especial que está en plan de conquista. No lo pienses demasiado y disfruta del momento. Solo el tiempo se encargará de demostrarte si vale o no la pena.

Escorpio

Tendrás unos días de mucho trabajo porque proyectos que no tenías previsto asumir, te los entregan con toda confianza porque valoran el esfuerzo que le has puesto a otros casos. Eso te pone en el camino al ascenso que tanto esperabas y con las mejoras salariales que pondrán en equilibrio tu economía. Celebra y disfruta de este momento porque luchaste mucho para que llegara. Tu pareja es tu columna vertebral y están en un momento maravilloso de la relación, así que cualquier decisión que tomen de consolidarse les irá muy bien.

Piscis

Nuevas oportunidades se te presentan en el camino y la confianza que te ganaste hará que asumas un cargo de poder que será una mejora importante en tus finanzas, de cara al próximo año. Cuidado porque será mucho dinero el que vas a manejar y requiere de toda tu concentración y habilidades. Habrá momentos difíciles, personas que no les gusta la prosperidad de otros, pero cualquier tropiezo estás capacitada para superarlo y destacarte. El amor toca las puertas de tu corazón, tienes que darte la oportunidad porque esa es la persona que estabas esperando para compartir