Otoño en su ocaso influirá en la vida de 5 signos el 15, 16, 17 y 18 de diciembre

Solo una semana nos separa del invierno y en estos días, el universo traerá buenas vibras en diversos ámbitos de la vida de Aries, Cáncer, Leo, Libra y Capricornio. El solsticio llegará a las 21:27 este 21 d diciembre y traerá la noche más larga para el hemisferio norte.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Hay aspectos en tu trabajo o del oficio en el que sueles desempeñarte que aún no dominas y esto te está trayendo ciertos inconvenientes para que desarrolles dentro de tu empleo o aspiraciones a tenerlo. Será necesario que identifique en qué puedes mejorar, cuáles son los cursos que puedes tomar para perfeccionar tus técnicas y así abrirte camino. No lo veas como una pérdida de tiempo, sino como una herramienta que te ayudará a expandirte.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Te sentirás realizada, tranquila y feliz porque concretarás alguna meta o simplemente porque harás una retrospectiva sobre lo que te has hecho durante año y te darás cuenta que tu avance ha sido significativo en comparación con el 2022. Identifica esas acciones que pusiste en práctica y te dieron buenos resultados para que puedas replicarlas, de ser posible, en las metas para este año nuevo. Sigue creyendo en ti y en tus potencialidades.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Tu pareja y tú van a tener conversar seriamente sobre el tema del dinero y los gastos que genera el hogar, porque al parecer hay un asunto pendiente en alguno de los dos que los tienen mal y está repercutiendo en la relación sin que ambos se estén percatando. Hay una desproporción sin razón en los aportes y, por ende, uno de ustedes está sintiendo mayor presión por mantener a flote la casa, haciendo que esto también exacerbe algunas otras incomodidades que tiene.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Días precisos para hacer una limpieza general de la casa, la oficina o el negocio, para que saques todo aquello que está roto, que no sirve, que no usas y las energías poderosas fluyan sin inconvenientes en tu entorno. Será necesario que compres velas o ilumines más tus espacios para que la oscuridad no absorba las buenas vibras. Procura este domingo hacer un ritual de desintoxicación energética para que recibas Navidad con mucha vitalidad.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Usa estos días para plantearte lo que deseas para el próximo año, busca metas en la que te también esté involucrada tu pareja para que el amor se afiance, crezcan aún más en la relación. No dejes de planear un viaje para los dos o retomar algunas actividades que solían hacer. Ustedes han perdido terreno en la intimidad por la falta de tiempo y de organización. También será grandioso que para el próximo año busquen una pareja para ser amigos.