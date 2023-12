Viral: fue al cine con su computadora portátil y el jefe la llamó en plena función

El trabajo desde casa, también conocido como home office o teletrabajo, ha ganado popularidad en los últimos tiempos, especialmente desde la temporada de la pandemia, ofreciendo beneficios como el ahorro de tiempo en desplazamientos.

Sin embargo, una de las preocupaciones comunes en este modelo es la falta de control sobre la productividad, ya que algunos empleados pueden incurrir en malas prácticas y distracciones durante su jornada laboral.

Un ejemplo extremo de esta problemática se presenta en la historia de una joven que lleva estas malas prácticas al extremo. La situación se desarrolla cuando la joven decide ir al cine llevando consigo su computadora portátil. En plena película, recibe una videollamada de su jefe, lo que expone su falta de compromiso y enfoque en el trabajo.

Este hecho quedó registrado en un video que hizo la amiga de la joven trabajadora. La grabación la publicaron en la cuenta @moonldays de la red social TikTok, volviéndose viral y alcanzando más de 80 mil reproducciones.

Rendimiento laboral

Este caso ilustra cómo algunas personas pueden aprovechar el trabajo remoto de manera inapropiada, comprometiendo su rendimiento laboral y la confianza de sus superiores. Afortunadamente, para la trabajadora de esta historia, pudo resolver la situación rápidamente y luego siguió disfrutando de la película.

Los usuarios de la red social TikTok compartieron sus comentarios en torno al video, donde muchos aseguraban que hacían lo mismo, mientras otros no estaban de acuerdo con las acciones de la joven que compartió el video.

Entre los comentarios más destacados se encuentran: “No me burlo porque claramente sería esa chica jajaja”, “suele pasar jajaja Yo procuro gestionar muy bien mis tiempos y trabajos para permitirme salidas”, “y por eso quitan el home office con justa razón”, “una vez estuve de guardia y tuve la gran suerte de no estar así o bueno. Nunca me ha tocado pero la llevo por si las dudas jajaja”.