5 trucos para cubrir las canas de forma rápida y sin necesidad de ir a la peluquería

Nada preocupa más a una mujer que el asomo de los cabellos grises o canas, donde los tintes son la solución más inmediata.

Pero existe otros métodos que pueden ayudarnos en un evento o momento determinado en las que no podemos salir corriendo a un salón de belleza.

Según la revista Vogue, estos 5 trucos te sacarán de apuros para disimular las canas:

Spray corrector de raíces

Son una opción fácil de usar, ya que estos aerosoles funcionan de forma similar a los shampoos en seco. Para un retoque rápido y eficaz, aplícalo directamente sobre la raíz del cabello entre lavados y cubrirá tus canas como si acabaras de ir a la peluquería.

Polvos para retocar las raíces

Se puede conseguir una cobertura más meticulosa con la ayuda de un polvo para retocar las raíces, básicamente una paleta diseñada para aplicarse sobre las canas. Si no te atreves a invertir en unos polvos específicos, puedes recurrir a las sombras de ojos, polvos para cejas e incluso geles para cejas; sólo tienes que asegurarte de que el tono no contenga brillos o destellos no deseados.

Polvos de henna

Son polvos que cuentan con ingredientes 100% vegetales y están disponibles en una variedad de tonos preparados para teñir o espolvorear. ¿Una advertencia? Incluso las hennas sin productos químicos son tintes permanentes que cambian la composición de tu melena, por lo que es posible que tengas que esperar varias semanas después de la pigmentación antes de volver a tu rutina de coloración tradicional.

Remedio natural

Algunos aseguran que un toque de vinagre de sidra de manzana, aplicado directamente o mezclado con el shampoo, puede calmar, tonificar y aclarar las canas para que se mezclen mejor y sean más manejables, mientras que otros apuestan por el té negro o incluso las hojas de curry para oscurecer o teñir las hebras plateadas brillantes mediante pigmentos vegetales orgánicos.

Tintes caseros

A veces, los tintes permanentes estándar son tu mejor opción (los semi o demis también funcionan, pero, por supuesto, se desvanecen más rápidamente). La práctica hace al maestro cuando se trata de teñirse uno mismo, así que empieza despacio y considera hablar con tu peluquero antes de lanzarte de cabeza a la piscina de pigmentos.