Moda: 4 looks con pantalón de cuero para ser la más elegante y sexy en Navidad a los 40

Los pantalones de cuero se han convertido en la tendencia de moda más rebelde y chic a la vez de la temporada navideña y te harán lucir muy elegante a tus 40 o más.

Y es que los puedes combinar de muchas formas, y con cualquier estilo y te hará destacar y verte con mucha clase, y a la vez con sensualidad, y te ofrecemos algunas ideas de atuendos que puedes optar para 24 o 31.

Looks con pantalón de cuero para ser la más elegante y sexy en Navidad a los 40

Pantalón de cuero ajustado con suéter tejido

Una gran opción para un look arrasador en Navidad o Año Nuevo es combinar un pantalón de cuero ajustado con suéter tejido en tono rojo.

Puedes complementar este atuendo con botines rojos o negros, o tacones, y vas a destacar en esta época, luciendo cómoda y elegante.

Pantalón de cuero y bodysuit

Otro look para derrochar clase y sensualidad en las fiestas navideñas es llevar un pantalón de cuero negro y ajustado con un bodysuit de lentejuelas con escote y mangas largas.

Este atuendo te hará sentir la más hermosa a tus 40 y puedes llevarlo con stilettos para un look lleno de clase y estilo.

Pantalón de cuero ancho con suéter

Al mejor estilo de la reina Letizia, puedes llevar un atuendo monocromático con pantalón de cuero ancho en tono rojo, con suéter ajustado en el mismo tono.

Lo mejor es llevar este suéter por dentro del pantalón con cinturón y complementar con stilettos en tono rojo y vas a deslumbrar.

Pantalón de cuero y blazer

Otro look elegante y con clase que puedes lucir a tus 40 es un pantalón de cuero con un top, ya sea de cuero en negro o rojo.

Y para complementar lleva un blazer blanco o nude y lleva flats, tacones o botines, y te vas a ver hermosa.