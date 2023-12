Conoce la carta del tarot para cada signo con vibras positivas para la abundancia y el amor del 18 al 24 de diciembre

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

El Cinco de Espada

Es una semana que llama a la reflexión de lo bueno y lo malo que te ha tocado vivir y de las cosas que se deben corregir para ser mejor cada día. Busca ese momento y liberate de esa carga pesada para que puedas estar bien contigo misma. La prudencia es un arma poderosa que debes utilizar en el plano laboral y en tu vida sentimental. Tus relaciones sentimentales y sexuales se están enfriando. Trata de volver a encender la chispa. Aunque te cueste al principio, verás que pronto el fuego volverá a avivarse por sí sólo.

Tauro

El Rey de Oros

La energía con la que comenzarás estos días te dará el impulso necesario como para afrontar los desafíos que se presenten en el camino. Sacarás ventajas a tus compañeros y te sentirás especialmente bien por ello. Tienes habilidades y un talento al que debes sacarle provecho para echar adelante todo lo que permita abrir las puertas a la prosperidad y el éxito en lo profesional. Es una carta de mucho poder, pero también de mucho cuidado de no caer en el ego y la falta de humildad porque te traerá problemas con tu pareja.

Géminis

El Rey de Espada

Esta semana es para dar y recibir, para la generosidad y la humildad, así que deja de emitir juicios que puedan de alguna manera dañar el ambiente que te rodea. Necesitas estar en total armonía porque el trabajo que viene será muy arduo y estresante. En el terreno económico será una semana en los que des un paso hacia delante para alcanzar la abundancia económica. Así que procura no mezclarte en asuntos muy complicados en los que puedas meter la pata. También te dice que seas prudente al comunicar ciertas diferencias que tienes con tu pareja.

Cáncer

El Cinco de Oros

Aun cuando las cosas no han salido como lo esperabas, sigues perseverante porque quieres superar ese reto. Si te empeñas en resolver tú sólo esta situación, puedes causarte graves perjuicios. No dejes que el miedo te detenga y actívate que vas avanzar exitosamente. Prepárate porque es muy posible que hoy comiences una relación a distancia y termine como algo muy importante en tu vida. Tienes el apoyo de la familia en lo económico y sentimental para seguir adelante. Pronto saldrás de este atolladero y verás que la vida te va a cambiar.

Leo

El Seis de Espada

Si tu actitud es positiva, todo las malas vibras se desvanecen y las cosas salen muy bien. Cambia tu pensamiento, reflexiona sobre lo que no está bien y los errores que puedes enmendar y concéntrate a buscar soluciones para que puedas estar tranquila y en armonía contigo misma y con quienes están a tu alrededor. En los próximos días te conviene mostrar tu lado más cariñoso con tu pareja, aunque te dé un poco de reparo. Las atenciones, un pequeño regalo o simplemente una palabra dulce hará que la actitud entre los dos cambie.

Virgo

El Mago

Tienes todo a tu alcance para culminar un proyecto que espera solo de la aprobación para arrancar. Ese proceso se acelera esta semana y estarás satisfecha con el deber cumplido. Ten cuidado con no convertir los pequeños roces con tus compañeros en grandes problemas, porque algunos caminos, una vez emprendidos, no tienen marcha atrás. La carta también te indica que le bajes dos al ego, porque eso te trae problemas con la pareja y no es justo en momentos que sabes que necesitas de su apoyo.

Libra

El Cinco de Bastos

No permitas que en tu carrera profesional las rivalidades y competencias mal sanas te desanimen a seguir y avanzar como quieres. Enfócate en lo importante, olvídate de las habladurías y traiciones, eso siempre sucede. Lo que debes es pasarle a un lado a eso. No dejes que tus preocupaciones económicas te quiten el sueño. Aunque sí debes tener un poco de cuidado en el gasto. Recuerda siempre que la pareja está para apoyarse mutuamente y tu mereces que él esté allí para ti.

Escorpio

El Carro

Vienes desde hace un par de semanas con mucho trabajo y esforzándote para que todo salga muy bien, pues en los próximos días verás que valió la pena. Recogerás los frutos y valoraran todo lo que has hecho para sacar adelante todo el compromiso que tenías sobre tus hombros. Vienen celebraciones, así que disfruta de ellas. La carta también te advierte que en los próximos días comenzarás con problemas con tu pareja que tardarás ir solucionando. Actúa con paciencia y pon en orden las prioridades para atender primero los asuntos más importantes.

Sagitario

Cuatro de Espadas

Lucha por mejorar en lo emocional para que tengas la fortaleza para avanzar. La carta te indica que ya basta de pensar que todo está mal, de la actitud negativa porque no trae buenas energías para ti. Es una semana para que la buena vibra esté presente, activarte y tener fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida con mucha firmeza. Hay una persona que no se cansa de enviarte señales para tratar de acercarse a ti, pero tú no eres capaz de reconocerlas. Haz un esfuerzo y descubrirás a alguien interesante.

Capricornio

El Diez de Copas

Brillas con luz propia y te sientes valorada porque todo el esfuerzo valió la pena para lograr la estabilidad económica. Una oportunidad que te van a ofrecer está en otras tierras y debes dejar el sentimentalismo y aceptar porque será lo que te hará crecer profesionalmente. Disfruta de estos días en familia antes de tomar una decisión. La carta te dice que estás plena y feliz con esa persona con la que estás iniciando una relación, pero que debes serle muy clara en los proyectos futuros que tienes para que no se lleve una sorpresa.

Acuario

El Ocho de Oros

Tienes que ser perseverante para alcanzar todos los objetivos que te has propuesto y tener mucho cuidado de no flaquear en el intento. Esta semana es importante porque tendrás que elegir entre dos opciones que te marcarán el camino a seguir en el plano profesional. Tu intuición e inteligencia te ayudarán. Te asusta dar el paso para concretar planes futuros con tu pareja. Deja de pensar demasiado las cosas y den el paso a la convivencia.

Piscis

El Nueve de Copas

Logros y abundancia en una semana donde la unión será la premisa par ti y para los tuyos. Cuidado con el dinero que así como entra, debes tratar de guardar para momentos de crisis, porque algunos negocios pueden que no produzcan lo suficiente y tendrás ese colchón allí para surfear la marea. Tu estado emocional tiende a recuperarse de experiencias negativas y eso te permite abrirte a nuevos horizontes. Tu vida comienza a recobrar el sentido. La carta te advierte que es el momento propicio para consolidarte con tu pareja, así que disfruta del amor y de esos momentos hermosos que te regala la vida.