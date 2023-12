“Traicionada por el feminismo”: Mujer se queda sin ser madre y culpa a los ideales del movimiento

El feminismo se ha encargado de ser un movimiento que visibiliza a la mujer y las despoja de los viejos estereotipos a los que han sido arrastradas con el paso del tiempo, por lo que ahora se exigen los mismos derechos que tienen los hombres y se busca que cada una viva cómo mejor deseen sin caer en las presiones sociales.

Un movimiento que ha contado con adeptos y también detractores por quienes consideran algunas exageradas algunos ideales y ahora una mujer ha decidido ser testigo de ello al revelar que dejó de ser madre por el feminismo y ahora se lamenta de ello.

Se trata de Melissa Perlings, una mujer de Estados Unidos, que ha decidido contar cómo ha sido su experiencia al seguir los pensamientos por considerar que no quería, ni necesitaba ser madre y ahora ha cambiado de decisión.

Mujer asegura que ideales del feminismo la llevaron a no ser madre

Melissa Perlings de 38 años, sostuvo que durante 20 años se encargó de crecer de manera profesional y en su vida privada, por lo que formar una familia no era una opción para ella, pero ahora que el reloj del tiempo comienza a jugarle en contra se lamenta de seguir las directrices del feminismo.

Ahora que la mujer esta cerca de los 40 años siente miedo de quedarse sola y sin una familia, por lo que se siente “traicionada” por el feminismo debido a que enfocarse en crecer como mujer ahora la lleva a una vida solitaria.

“Me siento increíblemente traicionada por el feminismo. NO quiero culpar al movimiento porque creo que uno toma sus propias decisiones, y todo lo que he hecho hasta este momento en mi vida ha sido mi elección, y eso es cosa mía”, dijo.

De igual manera, quiso dejar un mensaje a las mujeres jóvenes asegurando que las fiestas no son las que realmente dan la felicidad.

“No me importa si no vuelvo a ponerme tacones e ir a una fiesta, esas no son las cosas que importan. Os prometo, chicas jóvenes que eso no los hará nunca felices”, añadió.

Sus palabras ha causado un debate en redes sociales entre quienes le mencionan que aun tiene la posibilidad de ser madre y hasta le recomiendan adoptar y le piden no culpar al feminismo.

“Entonces ten hijos. Solo tienes 30 años. El feminismo no es el problema. La falta de conocimientos”, “Un poco de sentido común y de capacidad de razonamiento son fundamentales para ir por la vida”, “La decisión es nuestra”, han comentado.