Navidad: una guía de regalos simple, con ideas de último minuto

¿Regalos de último minuto? Navidad es una fecha compleja: todo el mundo anda corriendo. Actividades escolares, actividades en los trabajos, y entre todo eso, se instala la “misión Santa Claus” y a veces no sabemos qué regalar. Si bien, igual te propondremos una guía tecnológica (como todos los años), ahora quisimos agregar adicionalmente una guía con ideas diferentes.

Adultos, niños, adolescentes. Fanáticos de la tecnología, o no. La idea es que en esta guía te ayude al menos a encontrar un par de ideas para regalar. ¡Manos a la obra!

Chocolates, un clásico

Regala experiencias dulces inolvidables con Hershey´s Chile. A pocos días de la llegada de una nueva temporada navidadeña, es que Hershey´s Chile está haciendo un llamado a que todos puedan disfrutar junto a sus familiares y amigos momentos únicos y experiencias inolvidables. Es por esto, que este año tiene opciones de regalo para compartir, como por ejemplo, la clásica Lata Corazón, los Kisses de leche 74g, Kisses de Cookies and Cream 74grs y un rico mix de Kisses de 74grs. Los puedes encontrar en todos los supermercados y negocios del país.

Hershey's

Con el objetivo de que la magia de la Navidad se viva en todos los hogares, La Fête Chocolat presenta una selección especial de productos para acompañar las fiestas de fin de año. Este año la chocolatería innovó con su primer Calendario de Adviento con sorpresas para los 24 días previos a Navidad; y exclusivos formatos para compartir, y regalar.

Para facilitar la elección de regalo, la marca presenta distintos packs de productos a un precio especial, como el Fiesta Navideña, que incluye una caja de bombones y una lata de calugas; Navidad La Fête, que reúne un Dragée mixto y una caja de bombones; set de esferas, con seis y tres cada uno; y dos alternativas para regalos de amigo secreto (considerando una opción sin azúcar).

Un reloj a toda prueba: calidad G-SHOCK

Haga una declaración de estilo atrevida y contundente con la línea Ignite Red en el icónico negro y rojo vivo que encarnan la resistencia sin paliativos de la marca G-SHOCK.

Unieron algunos de sus modelos insignia —el GA-B2100 octogonal con Bluetooth y energía solar, el GAS-100 de gran tamaño alimentado con energía solar, los GA-100, GA-2200 y GA-700 con caja exclusiva de gran tamaño— con la fuerza y pasión de los colores de la marca G-SHOCK en negro y rojo. Los detalles en rojo intenso flamígero contra el llamativo color negro oscuro dan a estos relojes, y a la muñeca que los lleva, un toque de confianza y estilo. ¡Hermoso!

G-SHOCK

Bimba y Lola presenta: THE NEW HOBO POCKET BAG con CRISTALES SWAROVSKI

Este año, la fiesta en BIMBA Y LOLA tiene alma de prom party. Mesas con espumillón, ponche de huevo, tartaletas de nata, y una neblina que transforma la sala en una discoteca a punto de implosionar. La cantante y compositora neoyorkina Caroline Polachek, una de las artistas pop más innovadoras del panorama actual, protagoniza estas fiestas la Campaña de BIMBA Y LOLA.

La campaña introduce la nueva pieza clave de la temporada: el BOLSO HOBO POCKET con cristales de SWAROVSKI. Doble asa de mano y dos bolsillos delanteros con cristales de Swarovski clásicos y en forma de corazones. Elaborado en piel, y en tamaño XS, está disponible en seis colores: negro, rojo, burdeos, hueso, musgo y verde. Disponible en Chile desde el 3 de diciembre.

Vinos: un regalo y para sumar a tu mesa

Degustando.cl es el primer e-commerce que reúne todos los productos que el Grupo González Byass ofrece en Chile. Para este fin de año presenta 3 mix con especiales selecciones de vinos de Viñedos orgánicos Veramonte, D.O. Valle de Casablanca y Viña Neyen de Apalta D.O. Apalta Valle de Colchagua.

Dos bodegas chilenas que pertenecen al grupo español Gonzalez Byass que promueve la agricultura biodinámica para lograr viñedos equilibrados, autosustentables, sanos y conectados con su ecosistema; dando como resultado vinos más auténticos, expresivos, fiel representante de sus suelos vivos

LATE HARVEST

Late Harvest Toro de Piedra, es el vino imprescindible para disfrutar de terrazas y picnics. Amarillo dorado con notas a durazno, almendras y miel. Ideal para primavera y verano, perfecto con postres y quesos. Una variedad de cosecha tardía que combina tradición y excelencia.

Pijamas de Los Cariñositos

El encanto de los Cariñositos está de vuelta y justo a tiempo para traer magia a esta Navidad, de la mano de la nueva colección de Flores, quien presenta una línea con prendas que evocan la nostalgia de estos adorables personajes de los años 80 y 90 e íconos entrañables de la cultura popular.

¿Qué mejor manera de sorprender a tus seres queridos que con un toque de dulzura y diversión? Las prendas inspiradas en los Cariñositos son una excelente opción para regalar, ya que combinan nostalgia, comodidad y encanto en cada detalle.

M·A·C Cosmetics

Para esta navidad M·A·C Cosmetics trae una maravillosa maleta de maquillaje junto a increíbles sets que sin duda alguna son el regalo perfecto para estas fiestas. Estos los pueden encontrar en tiendas y en Falabella.cl. La maleta trae dos labiales icónicos de la marca, un serum hyper real, un fix +, una máscara de pestañas, un delineador y, por si fuera poco, también un precioso iluminador. ¡Realmente imperdible!

Colección Bizarre Blizzard Bash

Llega la navidad, la temporada más linda del año. Para estas celebraciones, M·A·C Cosmetics te invita a conocer un mundo lleno de magia con su colección Bizarre Blizzard Bash, que presenta tonos surrealistas, texturas brillantes, productos para ojos, labios y rostros nunca antes vistos. Definitivamente, cada set es un regalo único, perfectos para cualquier amante de la belleza y del mejor maquillaje.

Descubre todo lo que trae la nueva colección navideña en tiendas y www.maccosmetics.cl.

Levi’s

¡Es tiempo de celebrar! En Levi’s apuestan por la versatilidad, la creatividad y la comodidad en todas sus prendas, y para esta Navidad, no iba a ser menos. La marca actualizó su catálogo con shorts, poleras y chaquetas especialmente diseñadas para este verano 2023-2024, y junto a ello, ofrece su servicio de Tailor Shop, que permite que sus clientes puedan diseñar y darle una nueva vida a las prendas, con el fin de crear un regalo único. Ya que, siempre surge el problema de que cuando pensamos en el regalo perfecto de Navidad, muchas veces nos quedamos sin respuestas.

Además, la marca ofrece en su catálogo increíbles ofertas, destacando la promoción de poleras escalonadas, donde si compras dos cada una queda a $16.990, y si son tres o más, tienen el precio unitario de $14.990. Ideal para que todos tengan su polera favorita, y además, ahorrar en estas fechas.

Juegos de mesa para disfrutar en grupo

Hint Pocket, una versión compacta y muy portátil del aclamado juego HINT, ofrece una experiencia única para fiestas y juntas. Su tamaño reducido permite armarlo sobre una lata de bebida o cerveza, convirtiéndolo en el complemento perfecto para juntas, previas, fiestas y más.

En el intrigante juego ¿En Serio?, la diversión está asegurada mientras los jugadores intentan descubrir cuánto se conocen. Con 5 temas distintos por turno, como “hamburguesas”, “debates políticos” o “practicar coreografías de TikTok”, los participantes deben adivinar el orden de preferencia de un jugador para ganar puntos. Este juego rompehielos promete risas y conversaciones animadas.

Ambos juegos son perfectos para todo tipo de reuniones sociales. Hint Pocket es para grupos de 4 o más, sobre los 15 años, y con una duración de alrededor de 20 minutos por partida, mientras que ¿En Serio? es para 2 a 8 jugadores, desde los 16 años y dependiendo de la cantidad de jugadores, dura unos 30 minutos aproximadamente.

Tu propia casita de galletas: Riesco Repostería

Con 42 años de historia, Riesco Repostería es sinónimo de dulce tradición durante todo el año y, sobre todo, en fechas emblemáticas como son las de fin de año.

Este mes de diciembre, Riesco propone disfrutar en familia de sus exquisitos lanzamientos navideños: destaca su demandada y encantadora Casita navideña de galletas, a la que se suman sus kit de galletas de limón, miel y jengibre. Dos imperdibles para los amantes de los sabores navideños.

La magia de Pandora en navidad

La campaña navideña de Pandora “Loves, unboxed” se trata de regalar piezas de joyería significativas que tus seres queridos puedan atesorar durante la Navidad, el Año Nuevo y más allá. La colección ofrece una visión única de motivos de joyería clásicos, corazones, símbolos celestes y personajes festivos.

Los nostálgicos de corazón verán sus más profundos deseos navideños reflejados en la selección de joyas significativas de Pandora Moments que está integrada por piezas icónicas como un brillante charm pavé forrado con circonita cúbica que brilla desde todos los ángulos -disponible en baño de oro de 14k, baño de oro rosa de 14k y plata esterlina acabados-; y una combinación que está integrada por un collar y un par de aros Sparkling Moon & Star ofrecen el regalo .

Pandora

Una experiencia de aromas y jabones

En un año, donde los presupuestos de miles de familias han estado fuertemente restringidos, Lush, marca de cosmética fresca y hecha a mano, propone una selección de regalos al alcance de cualquier billetera para sorprender en Navidad.

Tanto en sus tiendas físicas como de manera online, es posible encontrar una amplia gama de opciones por menos de $20.000. Este año, algunas de las alternativas que Lush recomienda son:

Little Snow Fairy ($17500)

Un regalo que incluye un toque de brillo y mucha dulzura: una bomba de baño y un gel de ducha de Edición especial con la fragancia superventas Snow Fairy. ¡Viva el algodón de azúcar!No se utilizan fibras primarias para nuestra producción de papel y por cada tonelada de papel 100% reciclado producido, se utiliza un 70% menos de agua en comparación con el papel de fibra virgen.

Catch me if you can ($18500)

Un combo de gel de ducha y bomba de baño cargados de purpurina y aromas dulces con notas cálidas especiadas.

Juan Valdez: café como regalo

¡Encapsula Lo Bueno! Juan Valdez trae al mercado chileno sus primeras cápsulas de café, ideales para disfrutar en familia. Presentan 3 sabores inspirados en lo mejor de Colombia: “Mujeres Cafeteras” visibiliza el trabajo, esfuerzo y pasión de las caficultoras colombianas y destaca su rol como empresarias rurales, es una bebida de acidez cítrica con potentes notas de mora silvestre.

“Paisaje Cultural Cafetero” rinde homenaje al trabajo, esfuerzo, pasión y entrega de todos los caficultores colombianos, y es una bebida de carácter, con notas a manzana verde y pera. Por su parte, “Café Orgánico” tiene certificación orgánica (USDA ORGANIC) y es una bebida sedosa al paladar, que combina notas de chocolate amargo con frutos secos tostados

Los nuevos cafés estarán disponibles en tiendas físicas, cadenas de supermercados Jumbo y en el e-commerce, llegando así a más de 300 localidades. Además, las cápsulas se podrán reciclar, para ello se entregarán bolsas resellables a costo $0 tanto en tiendas como también a través del sistema de delivery. Y, el punto de reciclaje estará en la tienda Juan Valdez de Rosario Norte 532, Las Condes.

SWAROVSKI: brilla como nunca

Para todos aquellos que busquen brillo extra esta temporada, las piezas de Swarovski inspiran magia y creatividad.

Celebra la Maravilla y exprésate con joyas únicas, adorna tu hogar con hermosas creaciones de cristal exclusivas de la temporada o entrega obsequios llenos de extravagancia con Swarovski y su festiva selección de regalos estelares y adornos fascinantes para celebrar la magia de la temporada navideña. Visita www.swarovski.cl y conoce todos sus productos.

Rosen & Froens

En un esfuerzo por capturar la esencia y la belleza de la naturaleza en cada detalle, las reconocidas marcas chilenas, líderes en diseño y moda consciente, Rosen y Froens, han unido sus talentos para lanzar una exclusiva colección de productos diseñados para brindar comodidad y estilo mientras te sumerges en la naturaleza.

Con una sólida combinación de innovación y confección de calidad, esta colaboración promete llevar la experiencia al aire libre a un nivel completamente nuevo.

Rosen

Varias opciones en videjuegos

En esta temporada festiva, la importancia de regalar un detalle bien pensado no solo radica en la elección del objeto, sino en la conexión emocional que este transmite. Un regalo cuidadosamente seleccionado demuestra consideración y también refleja el afecto y la atención dedicados a quién recibe.

Sabemos que en cada hogar hay un tipo de persona con intereses y gustos diversos es por eso que hemos pensado en cada detalle para poder estar presentes en esta ocasión especial, cumpliendo aquellos deseos de nuestros clientes. En la categoría de videojuegos de falabella.com podrás encontrar diversos accesorios con hasta 40% de descuento.

Archivo - Mandos 'Joy-Con' para Nintendo Switch NINTENDO - Archivo

NATURALOE

Nuevas máscaras capilares de hidratación y reparación de Naturaloe para un cabello hermoso en estas fechas. Llegan las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y todas queremos lucir un cabello brillante, hidratado y sano. Con este propósito, Naturaloe presenta sus dos Mascarillas Capilares que contienen un 40% de Aloe Vera Orgánico, combinado con una selección de ingredientes diseñados para potenciar la nutrición e hidratación del cabello.

Naturaloe

Según tus necesidades, puedes encontrar dos tipos: la Máscara Capilar de la línea Hidratación y Brillo con extracto de alcachofa, que revitaliza e hidrata profundamente el pelo, dejándolo sedoso y con un brillo único. Para los cabellos dañados y con las puntas abiertas, está disponible la Máscara Capilar Reparación Profunda, que, gracias a sus ingredientes naturales como el argán, logra reparar y dejar un acabado suave y fácil de manejar. Ambos productos son libres de parabenos y siliconas.

Todos están disponibles en www.naturaloe.cl, perfumerías, farmacias y supermercados. Tienen un costo de $8.990 y están dermatológicamente testados, son hipoalergénicos, vegan, cruelty-free y cuentan con la certificación V-Label.

ADIDAS

La pasión del fútbol chileno para los más chicos. Para esta navidad, adidas tendrá un especial de oferta para diferentes camisetas y artículos de los clubes más grandes del país, la U. de Chile y Colo Colo.

Buscando vivir la pasión día a día de grandes y chicos, la marca deportiva tendrá a precios especiales las indumentarias de ambos equipos. La camiseta titular de Universidad de Chile para niño a un precio incomparable de $27.990. La misma, pero versión adulto, se encuentra con un descuento especial quedando en $47.990.

Universidad de Chile vs O'Higgins (BASIL CHILDERS/SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO)

Además, también hay precios especiales para la indumentaria de Colo Colo. La camiseta titular del Popular para adultos se encuentra a $38.990, mientras que la versión niños tiene un valor actual de $39.990. Un dato no menor, es que para los productos de adidas football, será más conveniente usar la app de la marca deportiva, ya que puedes optar a precios especiales y envíos gratuitos.

ADIDAS TRAINING

Un nuevo año está a punto de comenzar y con él surgen nuevos propósitos. El entrenamiento intensivo se presenta como uno de esos objetivos que muchos nos planteamos al principio, y parte fundamental de este estilo de vida es contar con un calzado ideal para ejercitarse. Las zapatillas Rapid Move ADV de adidas son el modelo perfecto para los ejercicios de HIIT. Este calzado está diseñado para afrontar sesiones exigentes, su diseño versátil y dinámico resulta óptimo para realizar movimientos de alta potencia. Además, cuenta con la tecnología de amortiguación Lightstrike, la cual garantiza la fuerza y el impulso necesario en este tipo de entrenamientos.

Una de las novedades destacadas de estas zapatillas es que están fabricadas con un 50% de materiales reciclados, contribuyendo a la reducción de residuos plásticos.

Las zapatillas Rapid Move ADV están disponibles en la página oficial de adidas, y en las tiendas oficiales a lo largo del país.

ADIDAS TERREX

Lánzate a la aventura con las sandalias Terrex Hydroterra

El verano está a la vuelta de la esquina y cada vez son más los panoramas al aire libre. Las actividades outdoor han tomado fuerza y es fundamental tener los accesorios adecuados para llevarlas a cabo. Por lo mismo, adidas Terrex presenta las Sandalias Terrex Hydroterra como una opción óptima, ya que su suela de goma Traxion proporciona estabilidad y adherencia a superficies resbaladizas, además, cuenta con correas regulables que te permiten personalizar el ajuste para que tengas una pisada más cómoda. Las sandalias te permiten explorar la naturaleza de manera fácil y libre, aportando a ese deseo de aventura y conexión con el medio ambiente.

Las sandalias Terrex Hydroterra están disponibles en la página oficial de adidas y en las tiendas oficiales a lo largo del país.

ADIDAS ORIGINALS

La comodidad y el color llegan de la mano de adidas Originals con las nuevas siluetas Gazelle. Estas zapatillas están disponibles en su versión clásica, indoor y bold, en distintos colores que complementan las tendencias actuales inspiradas en el estilo “portuguese girl”. Desde tonos vibrantes hasta opciones sutiles, esta silueta ofrece lo que necesitas para elevar tu outfit durante esta temporada. Encuentra el par perfecto en tiendas o en https://www.adidas.cl/gazelle

Hidrata y dale color a tus labios con Tinted Kiss de Essence

Aporta a los labios un toque de color con un acabado de larga duración y de aspecto natural. Su textura ligera con una cobertura suave proporciona hidratación y una sensación agradablemente ligera, además cuenta con ácido hialurónico que es capaz de retener la humedad para conseguir un aspecto más saludable.

¡Siempre tendrás tu color ideal según la ocasión que se presente! Ya que lo puedes encontrar en 4 tonos (Pink & Fabulous, Coral Colada, Chili & Chil y Mauvelous) y tiene un precio de $4.990 en DBS. Para un mejor resultado y lograr tono más intenso, deberás aplicarlo por capas, así tienes un resultado exitoso garantizado.

Es un gran producto si prefieres un look natural y desnudo con un pequeño toque de color. No solo brinda estos resultados de maquillaje, sino que también garantiza resultados duraderos. En conclusión, es tu nueva arma secreta para realzar tus labios sin esfuerzo y completar tu look general. Imprescindible para experimentar la combinación perfecta de color sutil e hidratación.

PUMA Palermo

La reedición de esta silueta ochentera destaca por sus vibrantes colores, su fina suela de goma y su etiqueta con el logotipo de PUMA en dorado. Este calzado fue originalmente parte de una serie cuyo objetivo fue homenajear a las capitales más famosas de Europa, incluyendo Londres, Oslo y muchas más.

Su valor referencial es de $79.990 CLP y está disponible en la tienda online y presencial.

Johnnie Walker Blue Label, un regalo ícono de lujo para esa persona especial

El icónico scotch de Diageo -compañía líder a nivel mundial de bebidas espirituosas- es un whisky extraordinario para esa persona especial a la que deseamos obsequiar un regalo distinguido y con sentido. Johnnie Walker Blue Label es una mezcla inigualable que se traslada de generación en generación, hecha con algunos de los whiskies más raros y excepcionales de Escocia. Sólo uno de cada diez mil barriles tiene la calidad exclusiva y el carácter para entregar el sabor insignia e inolvidable de esta obra maestra.

Johnnie Walker Blue Label se encuentra disponible en licorerías y supermercados del país, además de plataformas e-commerce, a un precio de venta sugerido de $199,990 CLP.

Tanqueray Royale: Disfruta del gin hecho con berries francesas, notas de vainilla y su exquisito aroma frutal

El inconfundible sabor y calidad de Tanqueray se tiñen de violeta con este gin que contiene una deliciosa mezcla de berries francesas, notas de vainilla y el inconfundible sabor botánico.

La historia detrás de esta variante encuentra sus orígenes en la herencia francesa y en los viajes de Charles Tanqueray a la elegante Francia durante la década de 1840, de donde se inspira para crear esta receta, que logra el equilibrio perfecto entre la complejidad de los botánicos del tradicional Tanqueray London Dry Gin y lo exótico de las berries francesas.

Don Julio, autenticidad y excelencia en un tequila

Tequila Don Julio es una marca de tequila de renombre mundial que se ha distinguido por su compromiso con la calidad y la artesanía desde su fundación en 1942. Producido en la región de Altos de Jalisco, México, y se ha convertido en un referente de autenticidad y excelencia en el mundo del tequila.

Desde su llega a Chile en octubre pasado, Don Julio ofrece a los consumidores chilenos la oportunidad de disfrutar de un tequila excepcional, con una variedad de opciones que van desde el Tequila Don Julio Blanco hasta la edición super deluxe Don Julio 1942, cada uno con su sabor distintivo y carácter único. Puedes adquirir la botella de tu elección en www.tost.cl.