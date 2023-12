La viral carta de un niño a San Nicolás

En la temporada navideña, los niños participan en la encantadora tradición de escribir cartas a Papá Noel o San Nicolás, expresándole sus deseos de regalos y prometiendo haberse portado bien durante el año para obtenerlos.

Este año, Helena, una madre activa en TikTok con su cuenta @mami.de_tres, compartió la carta escrita por su hijo Miguel, de nueve años, la cual se hizo viral por el particular toque que el infante añadió a su misiva.

Lo que destacó de manera especial en la carta fue la honestidad sin reservas del niño. En lugar de adornar la verdad, admitió abiertamente que su comportamiento no había sido impecable. Este gesto de sinceridad y autenticidad añade un giro refrescante a las típicas cartas navideñas, infundiendo un toque de humor y humanidad en la tradición.

En el video, la madre resalta cómo su hijo reconoció con honestidad que no se había comportado tan bien como quizás debería. Este enfoque directo y genuino fue recibido con risas y simpatía por parte de la audiencia, destacando la conexión que se puede encontrar en la honestidad de un niño.

Pedidos en la carta a San Nicolás

La carta a San Nicolás en sí revela un sentido del humor peculiar del niño. Pidió a Papá Noel una nueva televisión, admitiendo que había roto la anterior y que su madre estaba “a full con este tema”.

La confianza del niño al referirse a Santa como “bro” generó risas entre los seguidores. El niño, llamado Miguel, admitió que su comportamiento había sido “medio-medio”, optando por la sinceridad en lugar de exagerar su buen comportamiento.

“Ya te he dicho cómo me he portado. Yo no miento, soy muy sincero, para bien y para mal. Algunos no son tan sinceros, pero tú ya te has dado cuenta. Eres listo, bro”, escribió el infante.

La carta de su hermana fue muy distinta, ya que este sí dijo haberse portado muy bien, pero Miguel decidió ser sincero, ya que en su inocencia, está consciente de que Santa lo sabe todo.

En su carta, Miguel solicitó varios videojuegos. Dijo que sus hermanos le hicieron dibujos a sus cartas, pero que él no lo hizo porque sabe que Santa no lee las cartas, sino sus secretarios.

Terminó la carta de una forma que fue divertida para los usuarios de TikTok: “Te lo agradezco, eres un jefe. PD: yo he sido sincero, no te miento, Santa”.

La misiva del niño fue tan ingeniosa y original que captó la atención en las redes sociales, acumulando más de un millón de reproducciones, 110 mil “me gusta” y más de 1.100 comentarios.