Abuelita de 97 años rechaza el regalo de su nieta porque era muy “de vieja”

En un episodio encantador que ha captado la atención de las redes sociales, una joven decidida a sorprender a su abuela de 97 años con un regalo especial para su cumpleaños se encontró con una reacción inesperada. La anciana, lejos de aceptar con gratitud el obsequio, decidió rechazarlo porque parecía de “vieja”.

La nieta, queriendo hacer de la celebración del cumpleaños un momento especial, eligió regalarle a su abuela un abrigo. Sin embargo, la sorpresa no fue recibida con la alegría que se esperaba. La abuela, aparentemente con un sentido de la moda muy propio, consideró que el abrigo no estaba a la altura de sus estándares y no dudó en expresar su opinión.

Esta es una abuela con mucha personalidad

La divertida conversación entre la nieta y la abuela fue compartida en X, donde la joven describió la situación con humor y amor. “Mañana tengo que ir a cambiar el abrigo que le había comprado a mi yaya para su cumple (97) porque le parece que ‘es de vieja’, os juro que soy fan. Pues nada, mañana vamos las dos, eso sí. Al Bershka me la voy a llevar”, escribió la usuaria en su publicación en la plataforma.

La anécdota ha generado risas y comentarios positivos en las redes sociales, donde muchos usuarios han expresado su admiración por la abuela que, a sus 97 años, mantiene un fuerte sentido de estilo y preferencias bien definidas. La historia resalta la individualidad y la personalidad vibrante de la abuela, que no teme expresar sus opiniones, incluso cuando se trata de regalos de cumpleaños.

Mañana tengo que ir a cambiar el abrigo que le había comprado a mi yaya para su cumple (97) porque le parece que “es de vieja” 😑🤣🤣 os juro que soy fan. Pues nada, mañana vamos las dos, eso sí. Al Bershka me la voy a llevar. — • P U F • (@Kokreta1) December 18, 2023

A pesar de las diferencias generacionales, el cariño y el afecto pueden manifestarse de maneras divertidas y entrañables. La nieta, lejos de ofenderse por el rechazo del regalo, abraza con humor la singularidad de su abuela y está dispuesta a encontrar juntas una solución que cumpla con los estándares de moda de la centenaria.