Se conocen más detalles de la boda fallida: ¿Quién terminó pagando la ceremonia?

La importancia de ser honestos, ese es el mensaje de reflexión que ha dejado la boda fallida en Córdoba- Colombia. Una pareja que estaba a solo dos palabras de unirse para siempre, terminaron su promesa antes de siquiera pronunciarla, debido a que hubo más de una mentira que fue descubierta a último momento.

La escena que se volvió viral en redes sociales, ha dejado más de una incógnita en el aire, puesto que los internautas no dejan de preguntarse ¿Qué pasó luego? y ¿Quién corrió con los gastos de la boda? puesto que la misma novia al momento de arrepentirse aseguró que su novio le habría mentido sobre quien iba a costear el matrimonio, diciendo que sería su suegro quien lo haría, cosa que terminó siendo mentira.

“Santiago me mintió. Me dijo que su papá estaba súper feliz, que la boda la había pagado con tanto amor… Él se deja mandar por el papá. Así no me caso. ¿Cómo trató a mis hijos cuando llegué? ¡Primero mis hijos! Y te lo dije. Vine porque me encontré con esto fue ahora aquí. Si lo sé, no vengo”, explicó la novia.

Tras varios días, surgieron nuevos y más detalles, y es que los invitados habrían hecho una especie de ´vaca´ para ayudar a pagar todos los gastos del matrimonio fallido, puesto que tal como lo dijo la novia, el suegro no cumplió o nunca estuvo de acuerdo.

Sigo con los videos de la plantada que le pegó la novia chinuana Jessica Avilez a su prometido, en pleno matrimonio notarial. Cómo el novio se negó a pagar la cuenta del matrimonio, los invitados hicieron “vaca” para sufragar los gastos. pic.twitter.com/YBdtnxELtW — Nidia Serrano (@NidiaSerrano) December 19, 2023

“El señor aquel era el encargado de pagar todo. Hizo las ilusiones y ahora le salió a la señora del evento con nada, que él no se había hecho compromisos con ella”, manifestó una de las invitadas a la ceremonia, que decidió hacer vaca para continuar con el festejo.

Seguidamente manifestó, “¿Qué podemos hacer? Todos aportando nuestro granito de arena con los sobres que trajimos para poder pagarles a los señores que vinieron hasta acá, repartieron los pudines y poder seguir con la fiesta nosotros. Si no van a pagar nada, allá está una puerta y allá está la otra”.