Horóscopo de Los Ángeles rompe los obstáculos para que llegue el éxito y el amor este jueves 28 de diciembre

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Miguel

Te preparas para encontrar tu futuro en otras tierras con el dolor de dejar a la familia. Todo va a salir muy bien y con muy buenas vibras tendrás el éxito que siempre soñaste. Invoca al ángel Miguel para que te proteja en momentos que sientas que estás indecisa.

Tauro

Arcángel Jofiel

Todos los proyectos y estrategias que tienes en tu mente, aplícalos sin temor al fracaso; por el contrario, significa un cambio en tu rumbo profesional lleno de éxito y abundancia. Jofiel es el ángel que te dará la inteligencia y sabiduría que necesitas para arrancar con buen pie.

Géminis

Arcángel Chamuel

Debes tener mucha paciencia y tolerancia con esa persona que decidió hacer sacrificios para estar a tu lado. Este proceso de adaptación no será fácil para los dos, pero de esta tormenta viene la calma. Pídele al ángel Chamuel la paz que necesitas para que la convivencia sea en armonía.

Cáncer

Arcángel Gabriel

Vas a presentar un nuevo proyecto y tendrás toda la energía positiva para sacarlo adelante y será tan exitosa que te garantizará el futuro inmediato. Pide al ángel Gabriel que te dé la protección divina para que te sientas segura del paso que vas a dar.

Leo

Arcángel Rafael

El estrés y el trabajo agobiante te traen problemas de salud, debes tener calma. Permite que los demás te ayuden para que la carga sea ligera y todo salga como esperas, beneficiando a todos. Invoca al ángel Rafael para que te devuelva esa tranquilidad que necesitas para avanzar.

Virgo

Arcángel Uriel

Tienes muchas complicaciones económicas que se van a resolver poco a poco. No desesperes porque las nuevas oportunidades están muy cercas de ti. En momentos así pide al ángel Uriel que te dé mucha fuerza frente a esos obstáculos que vas a pasar.

Libra

Arcángel Zadkiel

Sabes que no hay armonía en el plano laboral y eso te hace sentir estresada, no pierdas el foco. Tú estás para sacar adelante unos proyectos y no es el momento de generar conflictos. Zadkieles el ángel que te ayudará a transmutar lo negativo en positivo.

Escorpio

Arcángel Sariel

Tienes que ponerle fin a ese mal carácter porque te trae problemas y te puede hacer perder muchas cosas importantes en tu vida y de ello depende la prosperidad que deseas. El ángel Sariel vela por tu paz y tu tranquilidad para que asumas todo de una mejor manera.

Sagitario

Arcángel Amiel

Debes superar tu pasado y vivir el presente para planificar tu futuro. No te detengas a pensar en lo que pudo ser, porque no vale la pena. Cosas maravillosas vienen para ti y el ángel Amiel te acompaña en ese transitar.

Capricornio

Arcángel Haniel

Estás pasando por un momento difícil en el plano sentimental. No dejes que el desánimo invada tu corazón. Busca disfrutar de la vida y llenarte del cariño de la familia. El ángel Haniel te guiará por el camino para lograr que las diferencias que existen se solucionen.

Acuario

Arcángel Uriel

No te dejes vencer porque no fue exitoso todo lo que llevaste a cabo para sacar adelante un proyecto que significaba mucho para ti. La vida está llena de sorpresas y todo puede cambiar para bien. El ángel Uriel estará a tu lado para hacerte entender que cada día es una nueva oportunidad.

Piscis

Arcángel Raguel

La ira y la rabia no te dejan avanzar porque sientes que la injusticia fue grande. Lo único que te debe importan es que actuaste bien y con generosidad. No te angusties porque la voluntad del ángel Raguel es tan grande que te ayudará a salir de esta situación con bien.