La suerte en el dinero y el amor está garantizada para estos signos hasta el 31 de diciembre

El 2023 se acaba mañana, pero no eso quiere decir que aún no haya oportunidades para que Cupido fleche a algunas o el éxito en los negocios no se comience a gestar desde hoy mismo. La celebración para despedir el año está llena de muchas oportunidades que se deberán aprovechar y Géminis, Libra Sagitario y Acuario tendrán la dicha de toparse con ellas.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Amor: Si te sientes atraída por alguien, pues ve con calma. No apresures los tiempos porque puede resultar negativo para ti. Vive cada etapa del enamoramiento. Si tienes pareja, pues estos días que le restan al 2023 estarán llenos de muchos mimos y lujuria.

Dinero: Verás una oportunidad de hacer negocios con alguien que tiene el mismo entusiasmo que tú y que te lo hará saber durante la fiesta de Fin de año. Pónganse de acuerdo, para que el 2024 sea de constancia, disciplina, éxitos y, sobre todo, muchas ganancias.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Amor: El romance te llegará en las festividades de fin de año. Será la pieza que le falta al rompecabezas de tu vida, por lo que estarás destilando mucha felicidad. Quienes te conocen estarán contentos por ti, pues saben que te lo mereces. El sufrimiento es parte del pasado.

Dinero: Descubrirás cuáles son esas fallas que han entorpecido tus trabajo y, por ende, las ganancias. Esto te ayudará a entrar con mejor pie en el próximo año, que te dejará buenas tajadas de dinero en el mes, cuando otros estarán tratando de resolver su economía.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Amor: Tendrás la dicha de compartir con tus grandes amores. Un privilegio que muchos no tienen, así que disfruta al máximo, que el celular no acapare tu atención, porque es probable que esto no se repita el próximo año, entonces, te lamentarás. Serán días de mucho goce.

Dinero: El año cerrará con una bonificación que te permitirá comprar o costear eso que te falta para las fiestas de Año Nuevo. Te sentirás muy motivada por esto, ya que será lago que no esperas y que te complace saber que tu trabajo sí es tomado en cuenta.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Amor: Habra un reencuentro demasiado grato y sorpresivo con alguien a quien tienes años sin ver. Eso te dejará el corazón llenito en estos tiempo cuando has estado un poco desanimada por algunas ausencias irreparables. Esa persona vendrá a regalarte alegría y felicidad.

Dinero: Las fiestas te dejarán el contacto de una persona que te ayudará a conseguir un trabajo mejor remunerado y donde valoren tus conocimientos. El próximo año promete ser bastante exitoso en materia laboral, pues si no tienes un empleo, lo lograrás.