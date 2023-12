Lo que piensas es lo que atraes: comienza el Año Nuevo con actitud positiva

Lo que se piensa es lo que atrae. Por eso, nada mejor que una actitud positiva para recibir el Año Nuevo y arrancar con buen pie, o mejor dicho, con buenos pensamientos de paz y alegría, proyectándose hacia lo que se quiere para obtenerlo en este nuevo ciclo.

Hay quienes piensan que las circunstancias difíciles no les permiten sentirse bien y eso tiene lógica, pero no hay que dejarse hundir en esos sentimientos de tristeza, preocupación y fracaso, sino pensar en que todo pasa y que vendrán momentos mejores ¡Eso es actitud! Al fin y al cabo, los errores, tener que perder y las dificultades también son parte de la vida. La idea es aprender y avanzar hacia lo mejor, porque para todos sale el sol.

En un artículo titulado ‘Pensamientos catastróficos’, El Clarín refiere que en la psicología hay un fenómeno conocido como probabilidad subjetiva, que consiste en que “tener una imagen mental frecuente en la conciencia” hace que eso que se piensa “sea más creíble y más probable que ocurra”.

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, es importante examinarse internamente y ver qué pensamientos o ideas negativas nos sobrecargan.

El psicólogo José Antonio García Higuera afirmó a La Vanguardia que los pensamientos negativos constantes generan ansiedad y estrés, a tal punto, que la persona se siente agotada física y mentalmente, no tiene capacidad para disfrutar las cosas y le cuesta conciliar el sueño. Pensar mucho en los problemas sin llegar a soluciones no generan ningún logro, sino que hacen daño. Entonces ¿Por qué pensar tanto en cosas que no solventan en nada? Hay momentos cuando sólo hay que soltar y vivir para disfrutar.

Ley de Atracción

La Ley de Atracción es una corriente de la psicología cuántica, impulsada por David Hume, quien expresaba que la persona atrae a su vida lo que piensa, sueña e incluso lo que habla o declara. Según esto, el individuo es como un imán que atrae lo que piensa y lo que proyecta.

¿Acaso alguien quiere atraer lo negativo a su vida? Seguramente, todos responderían que no, siendo así, entonces hay que tener una actitud positiva. Permítete soltar las cargas y soñar, para que llegue a ti lo que deseas en este Año Nuevo.

Tips positivos para atraer lo positivo

‘Un Cómo’ de Mundo Deportivo presentó siete tips para atraer lo positivo a la vida, estos son:

1 Autoexamen: hay que hacerse un examen interno y detectar los pensamientos que son constantes, sacando los negativos y teniendo en cuenta los positivos, pero no sólo eso, también hay que visionar sobre lo que se quiere, es decir, hay que soñar. Para ello, puedes anotar tus deseos, o hacer carteleras tipos collage con imágenes de las cosas que quieres.

2 Energía positiva: el primer paso para atraer esta energía positiva es quererse a uno mismo con los defectos y virtudes. Obviamente, hay cosas que todos todos los seres humanos deben mejorar, pero hay otras que son características propias del ser, a estas últimas hay que aceptarlas para poder avanzar.

3 Libérate del pasado: este punto implica soltar, también aprender a perdonar y a perdonarse. Si hay situaciones que no salieron como esperabas, puedes aprender de ello y rectificar, pero no cargues con esa carga pesada sobre ti ¡Suelta! Así atraerás lo mejor.

4 Pensamiento positivo: pensar positivo permitirá proyectar esto al exterior, y esto a su vez, se regresará en cosas buenas. Si algo no resultó como se quería, hay que ver el lado positivo.

5 Evitar las quejas: no hay que quejarse porque esto te carga a ti de negativismo y también a quienes te rodean. Al ser negativo atraes lo negativo. Sustituye la queja en tu boca por palabras positivas, habla sacando lo bueno de lo malo, también declara lo que visionas porque tus palabras crean tu ambiente.

6 Aprender de los errores: hay quienes dicen que todo tiene un por qué y un para qué en la vida, tomando en cuenta esto, no hay que hundirse ante los problemas, sino aprender de ellos.

7 Trabajar por las metas: ¿Qué se quiere para este Año Nuevo? La respuesta a esta interrogante puede tener muchas respuestas, dependiendo de cada persona. Para lo que desees, hay que tener en cuenta que las metas no se alcanzan solas, sino que hay que trabajar para alcanzarlas, motivo por el cual se debe poner manos a la obra. Se puede hacer un plan e ir accionando, dedicando tiempo, disciplina y esfuerzo. Al hacer un plan, se podrá ver si la meta es alcanzable. No hay que ocuparse en cosas irrealistas porque eso podría decepcionar. Hay que planificarse en lo que se puede alcanzar estableciéndose lapsos de tiempo a corto y mediano plazo. Hay objetivos que se pueden alcanzar a corto tiempo, pero otros requieren más tiempo, por lo que se debe ser realista.