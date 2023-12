Pensamientos que te ayudarán a superar el miedo y la inseguridad: tenlos presentes en 2024

La llegada de un nuevo año es un suceso que siempre genera una gran expectación. La mayoría define sus metas y propósitos para los próximos 365 días con rebosante emoción y motivación.

No obstante, al pensar en lo que queremos lograr, también pueden asaltarnos nuestros miedos y dudas. Sentirse de esta forma es natural. De hecho, muchos incluso se dejan dominar por estas.

“La toma de decisiones basada en el miedo es cuando dejas que tus miedos o preocupaciones dicten tus acciones (o, en la mayoría de los casos, tu falta de acción)”, explica James Clear en su sitio web.

“El desafortunado resultado es que no haces las cosas que dices que son importantes para ti. Yo mismo he cometido este error muchas veces”, reconoció el especialista en formación de hábitos.

Sin embargo, permitir que estas emociones dictaminen nuestro proceder no está bien y solo nos aleja de nuestros sueños. Por fortuna, hay algunos pensamientos que nos pueden ayudar a superarlas.

Pensamientos para superar el miedo y las dudas, según James Clear

A continuación, te presentamos cinco pensamientos, reglas o pasos generales que nos encaminan a dejar de lado el miedo y la inseguridad, de acuerdo al autor del superventas Hábitos Atómicos.

No traces metas en las que no arriesgues

De acuerdo a James Clear, si queremos taclear nuestros miedos e inseguridades deberemos elegir esos objetivos que nos hagan sentir incómodos y nos saquen de nuestra zona de confort.

“Fracasar en una zona segura no es más que una forma inteligente de contenerse. Si fracasas dentro de tu zona de confort, no es realmente un fracaso, es sólo mantener el status quo”, apuntó.

Superar el miedo es posible si cambiamos nuestra forma de pensar | (Unsplash)

Nadie está esperando que falles

Algo que solemos pensar desde el miedo es que los demás quieren que fracasemos. Según Clear, en general, a nadie le importa si tenemos éxito o fallamos en la persecución de nuestros sueños.

“El mundo es grande y tú eres pequeño, y eso significa que puedes perseguir tus sueños sin preocuparte demasiado por lo que piense la gente”, apuntó en su cibersitio.

Debes comenzar, aunque no te guste tu inicio

Clear explica que el miedo y la incertidumbre normalmente nos hacen sentir poco preparados, pero solo porque no nos gusta nuestro punto de inicio no quiere decir que no debamos arrancar.

“Ojalá hubiera sido mejor escritor cuando empecé a escribir (…). Pero, sobre todo, me alegro de haber decidido empezar, aunque no fuera muy bueno al principio”, confesó.

Asimismo, instó a las personas con este hábito a hacerse una pregunta dura: “¿Cuánto tiempo pospondrás lo que eres capaz de hacer solo para mantener lo que haces actualmente?”.

El fracaso NO es seguro

Algo que suele frenar a muchas personas de ir tras sus anhelos es dar por seguro que van a fallar.

“¿Quién dice que vas a fracasar? Que a otra persona le hayan rechazado ese trabajo no significa que a ti te vaya a pasar lo mismo”, destacó el escritor. “No estás destinado a ‘perder ese ascensor”.

“De hecho, tal vez estés destinado a tener éxito. Deja de actuar como si el fracaso fuera seguro. No lo es”, sentenció en un artículo publicado en su página www.jamesclear.com.

El verdadero fracaso es no intentarlo

No hay persona que no se haya enfrentado al miedo. No obstante, no podemos dejar esto dicte nuestro actuar. Al contrario, seguir adelante pese a esto ya nos pone un paso delante de la mayoría.

“No hace falta que seas genial en lo que haces, basta con que seas la persona que realmente decide hacerlo. Puedes disfrutar de mucho éxito haciendo las cosas que la mayoría de la gente pone excusas para evitar”, precisó James Clear en su sitio.