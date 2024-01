5 señales de que este año debes ir a terapia psicológica para sentirte mejor

El 2024 es para nuevos comienzos y mejores hábitos, así que hay que atender estas señales de que debes ir a terapia psicológica para estar en equilibrio.

Esto no debe ser motivo de vergüenza o de preocupación, pues todos atravesamos crisis a lo largo de nuestra vida y no hay nada de malo en buscar la asesoría de un experto para que nos ayude a atravesarlas, sanar viejas heridas y ganar herramientas con asertividad y objetividad.

Señales de que debes ir a terapia psicológica para sentirte mejor

El pasado te atormenta

No puedes dejar ir una situación que ya pasó y que vuelve a ti a través de pensamientos intrusivos. Incluso, se siente como volverlas a vivir, pues vienen a ti emociones intensas como la tristeza, la rabia o la frustración. Es factible que se aparezca en sueños o te robe la concentración de tus actividades cotidianas. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, la ruptura con tu pareja, un despido laboral, entre otros. Vivir con ese malestar no es sano.

Vivir desmotivada y triste por tiempo prolongado no es normal Pexels

Tu estado de ánimo ha decaído y nada te ilusiona

Has perdido el gusto de vivir y nada de lo que haces te motiva, ilusiona, te llena de felicidad o te hace sonreír. Nos acostumbramos a vivir en piloto automático y ya no puedes disfrutar de nada, ni siquiera tus pasatiempos favoritos. De hecho, hasta te apartaste de familiares y amigos.

Tus seres queridos están preocupados

Si ya varias personas te han dicho que te ven cambiada, notan que sucede algo, has tenido cambios físicos notables o te has apegado a ciertos vicios o adicciones (desde muchas horas con los videojuegos, tomar más alcohol, entre otros), deberías escuchar la alertar que viene desde sus perspectivas ajenas.

La terapia ayuda a entendernos más a nosotros mismos y tener herramientas de autoregulación emocional Freepik

Crisis existencial

No te apasiona lo que haces, no tienes claro tu futuro, te sientes presionado por no cumplir ciertos objetivos que te planteaste, sientes que no estás viviendo lo que deseas. Esto puede causar mucho sufrimiento y puede provocar trastornos, así que déjate ayudar por un psicológo para encontrar tu propio y nuevo camino en la vida.

Pensamientos negativos e ira

Otras de las señales de que debes ir a terapia psicológica para sentirte mejor es que constantemente estás pensando en situaciones catastróficas, recordando cosas que te molestan o te hieren, te frustras por cosas que no sucedieron como querías o simplemente no pasaron. Sientes un impulso agresivo o una gran ira hacia alguien o hacia el entorno en general, además de mucha culpa. Sin duda, es algo que debes aprender a gestionar con un experto.